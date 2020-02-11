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2020-02-11T17:20+0300
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Первый "Умный лес" появится в Пермском крае
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РИА Новости

Первый "Умный лес" появится в Пермском крае

16:43 11.02.2020 (обновлено: 17:20 11.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивОсенний лес
Осенний лес
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Проконтролировать вырубку и весь процесс транспортировки леса, а также вовремя предупредить распространение пожара в Пермском крае станет проще благодаря информационной системе "Умный лес", разработанной региональными Минприроды и Министерством информационного развития и связи.
Новая технология на основе искусственного интеллекта не только заметно упрощает решение задач по заготовке и восстановлению лесов, но и помогает более эффективно управлять природными ресурсами. В систему заложен базовый набор функций по сбору, обработке, хранению и выдаче необходимой информации.
"Для того чтобы грамотно спланировать свой бизнес, лесопользователи, инвесторы хотели бы обладать актуальной информацией о лесных ресурсах в регионе, данных о запасах древесины на участках, выделенных для вырубки, качественных характеристиках деревьев. Государство, в свою очередь, должно владеть более четкой информацией о том, какой объем продукции перерабатывается в регионе, куда и когда перевозится лес, сколько лесопользователей сегодня существует", — отметил заместитель начальника управления цифровых технологий Министерства информационного развития и связи Пермского края Александр Устинов.
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По его словам, в платформу "Умный лес" входит несколько функциональных и технологических подсистем. Например, в личном кабинете пользователя лесники смогут оформлять необходимые документы, в том числе лесную декларацию, а также отмечать на карте местности территорию для постройки хозяйственных сооружений или организации просеки. Там же будут отражаться все мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и болезней.
Подсистема "Мониторинг транспортировки древесины", в свою очередь, призвана решить проблему нелегального оборота древесины. Для этого будет организована фотовидеофиксация лесовозной техники и распознавание объемов перевозимого сырья с применением технологий искусственного интеллекта.
Накопленные в базе данные позволят в дальнейшем контролировать лесной фонд, процесс вырубки и лесовосстановления. Информация будет видна всем уполномоченным структурам — Министерству природных ресурсов, лесничествам, правоохранительным органам и лесозаготовителям. Кроме того, в течение года планируется разработать подсистему мониторинга вырубки деревьев, которая поможет специалистам с помощью нейросети обнаруживать вырубленные территории.
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Информационная система "Умный лес" в течение года будет постепенно внедряться по всему Пермскому краю. Сейчас она в тестовом режиме работает в Добрянском и Пермском районах.
После полного запуска платформы в регионе появится открытая информация о лесном фонде, станет доступен реестр участников процессов, возрастет прозрачность оборота древесины, а также сократятся сроки подготовки отчетности об использовании лесов от граждан и юридических лиц. Все данные, формируемые в рамках информационной системы, планируется использовать в таких смежных отраслях, как сельское хозяйство, недропользование и градостроительство.
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