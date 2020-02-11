Первый "Умный лес" появится в Пермском крае

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Проконтролировать вырубку и весь процесс транспортировки леса, а также вовремя предупредить распространение пожара в Пермском крае станет проще благодаря информационной системе "Умный лес", разработанной региональными Минприроды и Министерством информационного развития и связи.

Новая технология на основе искусственного интеллекта не только заметно упрощает решение задач по заготовке и восстановлению лесов, но и помогает более эффективно управлять природными ресурсами. В систему заложен базовый набор функций по сбору, обработке, хранению и выдаче необходимой информации.

"Для того чтобы грамотно спланировать свой бизнес, лесопользователи, инвесторы хотели бы обладать актуальной информацией о лесных ресурсах в регионе, данных о запасах древесины на участках, выделенных для вырубки, качественных характеристиках деревьев. Государство, в свою очередь, должно владеть более четкой информацией о том, какой объем продукции перерабатывается в регионе, куда и когда перевозится лес, сколько лесопользователей сегодня существует", — отметил заместитель начальника управления цифровых технологий Министерства информационного развития и связи Пермского края Александр Устинов.

По его словам, в платформу "Умный лес" входит несколько функциональных и технологических подсистем. Например, в личном кабинете пользователя лесники смогут оформлять необходимые документы, в том числе лесную декларацию, а также отмечать на карте местности территорию для постройки хозяйственных сооружений или организации просеки. Там же будут отражаться все мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и болезней.

Подсистема "Мониторинг транспортировки древесины", в свою очередь, призвана решить проблему нелегального оборота древесины. Для этого будет организована фотовидеофиксация лесовозной техники и распознавание объемов перевозимого сырья с применением технологий искусственного интеллекта.

Накопленные в базе данные позволят в дальнейшем контролировать лесной фонд, процесс вырубки и лесовосстановления. Информация будет видна всем уполномоченным структурам — Министерству природных ресурсов, лесничествам, правоохранительным органам и лесозаготовителям. Кроме того, в течение года планируется разработать подсистему мониторинга вырубки деревьев, которая поможет специалистам с помощью нейросети обнаруживать вырубленные территории.

Информационная система "Умный лес" в течение года будет постепенно внедряться по всему Пермскому краю. Сейчас она в тестовом режиме работает в Добрянском и Пермском районах.