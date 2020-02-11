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Глава ЕК ожидает крупное торговое соглашение с Британией после Brexit
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РИА Новости

Глава ЕК ожидает крупное торговое соглашение с Британией после Brexit

16:40 11.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает, что Евросоюз и Британия сумеют договориться о масштабном соглашении о свободной торговле после выхода Лондона из состава ЕС.
"Возможно, Британия решит довольствоваться меньшим, но лично я считаю, что нам следует рассчитывать на большее", - заявила глава ЕК во вторник, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
По ее словам, Еврокомиссия выступает за двустороннюю торговлю без таможенных пошлин, отсутствие торговых квот. Она подчеркнула, что ЕС еще никому не предлагал заключить подобное соглашение.
В то же время, глава ЕК отметила, что доступ на общеевропейский рынок потребует определенных гарантий со стороны Британии.
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
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"Мы готовы обсуждать различные модели торговых соглашений… Но любое такое соглашение будет подразумевать как права, так и обязательства для обеих сторон", - сказала фон дер Ляйен.
Великобритания 1 февраля покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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BrexitУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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