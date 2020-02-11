Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу

"Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб", - написала она в своем аккаунте в Instagram во вторник, уточнив, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля. По ее словам, возможность отказаться от госпитализации ей не предоставили.