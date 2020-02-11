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Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу
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РИА Новости

Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу

16:34 11.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Прибывшей из Китая жительнице Петербурга грозит административный штраф за то, что она самостоятельно покинула инфекционную больницу, где должна была в течение двух недель проходить карантин по коронавирусу, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
Интернет-газета "Фонтанка" во вторник сообщила о пациентке клинической инфекционной больницы имени Боткина, которая должна была находиться на карантине по коронавирусу 14 дней. Женщина приехала из Китая в конце января, а через несколько дней обратилась к медикам, почувствовав признаки простуды. После этого она была направлена на карантин по предписанию Роспотребнадзора. По данным издания, жительница Петербурга покинула изолированный бокс, замкнув электрическую цепь для разблокировки замка.
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"Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб", - написала она в своем аккаунте в Instagram во вторник, уточнив, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля. По ее словам, возможность отказаться от госпитализации ей не предоставили.
"Пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача о том, что она должна 14 дней наблюдаться и лечиться в больнице. Она его не выполнила. Телеграмма об этом направлена в полицию для привлечения ее к административной ответственности. За несоблюдение предписания главного санитарного врача Санкт-Петербурга в случае нарушения санитарного законодательства ответственность предусмотрена частью 1 ст.19.5 КоАП", - сказала РИА Новости представитель комздрава.
Эта статья предусматривает для граждан штраф в размере 3-5 тысяч рублей. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
В качестве наказания, сообщить ее имя и адрес. Сама прибежит на карантин, прятаться от разгневанных соседей и сослуживцев.
11 февраля, 16:45
Саша Неваша
2900014
3-5 тыс штрафа за возможного "нулевого пациента" в Санкт-Петербурге смешно право слова. Нужно устанавливать штрафы за побег из карантина в рамках сдерживания смертельной заразы в размере 3-5 миллионов и перевод уже в другое заведение в тайге. Чтобы в безмозглой бошке мыслей убежать не возникло.
11 февраля, 17:06
Евгений Р
2800014
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