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Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД
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РИА Новости

Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД

16:14 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что ситуация вокруг прекращения действия ДРСМД продемонстрировала силу и сплоченность государств-членов НАТО.
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"Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает", - написала Захарова в Facebook, вспомнив диагноз, который вынес альянсу президент Франции Эммануэль Макрон.
Второго августа прошлого года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
28 декабря 2019, 00:33
Захарова: США использовали Россию как удобный повод сломать ДРСМД
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМария ЗахароваЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТОВладимир ПутинЙенс СтолтенбергРоссияСШАБезопасностьВ мире
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