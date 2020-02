Певица Анна Бутурлина рассказала о подготовке номера для "Оскара"

© AP Photo / Chris Pizzello

Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.