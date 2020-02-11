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Искусство
Культура
2020-02-11T16:05+0300
https://ria.ru/20200211/1564554505.html
Певица Анна Бутурлина рассказала о подготовке номера для "Оскара"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564424265_0:150:853:630_1036x0_80_0_0_a05762cc432012a43a61696971b18f2f.jpg
РИА Новости

Певица Анна Бутурлина рассказала о подготовке номера для "Оскара"

16:05 11.02.2020
1070
© Фото : Пресс-служба компании Disney Российская певица Анна Бутурлина
Российская певица Анна Бутурлина
© Фото : Пресс-служба компании Disney
Российская певица Анна Бутурлина. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подготовка номера для выступления на "Оскаре" потребовала нескольких репетиций в Лос-Анджелесе, команда премии создала для артистов комфортные условия, окружив их теплом и поддержкой, рассказала РИА Новости российская певица Анна Бутурлина, исполнившая на торжественной церемонии песню Into the Unknown.
Джазовая певица Анна Бутурлина на церемонии "Оскар" исполнила песню Into the Unknown вместе с артистками из других стран, которые также озвучивают Эльзу из "Холодного сердца" на разных языках.
Филипп Киркоров на премии Оскар
10 февраля, 15:20Культура
"Вот Ди Каприо справа": Киркоров провел трансляцию с премии "Оскар"
"Чтобы подготовить этот удивительный номер, мы приехали в Лос-Анджелес заранее. У нас было несколько совместных репетиций с хореографом, а также встреча с соавтором саундтрека к анимационному фильму Disney "Холодное сердце 2" Бобом Лопесом, который нас наставлял и вдохновлял. Особенно хочется отметить организацию мероприятия: все службы работали быстро, четко и оперативно, каждый человек был на своем месте и выполнял свою функцию. Для нас были созданы комфортные условия, чтобы мы могли выполнить свою работу, это очень важно, когда тебя окружает серьезная команда. На каждом этапе нашей работы мы встречали улыбки, тепло и поддержку, в таких условиях невозможно не быть счастливой", - сказала Бутурлина.
По словам певицы, за кулисами царила радостная атмосфера, перед выходом на сцену участницы номера видели звезд первой величины, получивших награды. "Было приятно понаблюдать за ними", - поделилась собеседница агентства.
СМИ и критики выбрали лучшие и худшие наряды на "Оскаре"
© REUTERS / Eric Gaillard

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.

Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.

Актриса Бри Ларсон на церемонии вручения премии Оскар
1 из 15

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.

Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Скарлетт Йоханссон умеет производить фурор на премиях.

Так, в этом году она получила сразу две номинации, как "Лучшая женская роль" за роль в ленте "Брачная история" и как "Лучшая женская роль второго плана" за участие в картине "Кролик Джоджо".

Дизайнера платья она выбирала, видимо, по имени. На церемонию она пришла в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента.

Как писали многие СМИ, образ дополнили украшения стоимостью 2,5 миллиона долларов. Правда, на фотографиях их трудно найти.

Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии Оскар
2 из 15

Скарлетт Йоханссон умеет производить фурор на премиях.

Так, в этом году она получила сразу две номинации, как "Лучшая женская роль" за роль в ленте "Брачная история" и как "Лучшая женская роль второго плана" за участие в картине "Кролик Джоджо".

Дизайнера платья она выбирала, видимо, по имени. На церемонию она пришла в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента.

Как писали многие СМИ, образ дополнили украшения стоимостью 2,5 миллиона долларов. Правда, на фотографиях их трудно найти.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Лауреат этого года за "Лучшую женскую роль" Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive.

Петра Фланнери, стилист актрисы, позже рассказала, что прежде чем выбрать этот наряд, они перемерили множество комплектов в разных странах.

И не зря. Рене Зеллвегер выглядела потрясающе.

Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии Оскар
3 из 15

Лауреат этого года за "Лучшую женскую роль" Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive.

Петра Фланнери, стилист актрисы, позже рассказала, что прежде чем выбрать этот наряд, они перемерили множество комплектов в разных странах.

И не зря. Рене Зеллвегер выглядела потрясающе.

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
© REUTERS / Eric Gaillard

Натали Портман устроила практически одиночный пикет на премии, бросив вызов дискриминации.

Актриса пришла в строгом комплекте от Dior, украшенном золотыми нитями. Сразу не видно, но на плаще вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар".

Актриса Натали Портман на церемонии вручения премии Оскар
4 из 15

Натали Портман устроила практически одиночный пикет на премии, бросив вызов дискриминации.

Актриса пришла в строгом комплекте от Dior, украшенном золотыми нитями. Сразу не видно, но на плаще вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар".

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Певица Жанель Монэ блистала в прямом смысле этого слова.

Она надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski.

В таком образе исполнительница хита "Make me feel" напоминала героя из космических блокбастеров.

Певица Жанель Монэ на церемонии вручения премии Оскар
5 из 15

Певица Жанель Монэ блистала в прямом смысле этого слова.

Она надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski.

В таком образе исполнительница хита "Make me feel" напоминала героя из космических блокбастеров.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Шарлиз Терон так и не получила золотую статуэтку за роль в фильме "Скандал". Но зато, как обычно, завоевала красную дорожку.

К минималистичному черному платью от Dior с широким разрезом нет вопросов.

Актриса Шарлиз Терон на церемонии вручения премии Оскар
6 из 15

Шарлиз Терон так и не получила золотую статуэтку за роль в фильме "Скандал". Но зато, как обычно, завоевала красную дорожку.

К минималистичному черному платью от Dior с широким разрезом нет вопросов.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Ее коллега Марго Робби тоже сделала ставку на элегантность.

Она появилась в утонченном платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.

Актриса Марго Робби на церемонии вручения премии Оскар
7 из 15

Ее коллега Марго Робби тоже сделала ставку на элегантность.

Она появилась в утонченном платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для этой церемонии платье желтого цвета от Dolce & Gabbana.

Все оценили ее старания и включили образ в список лучших.

Комедиантка, актриса и сценаристка Минди Калинг на церемонии вручения премии Оскар
8 из 15

Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для этой церемонии платье желтого цвета от Dolce & Gabbana.

Все оценили ее старания и включили образ в список лучших.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss

Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом платье от Alexander McQueen.

Хотя до этого похожие образы ей очень шли.

Актриса Руни Мара на церемонии вручения премии Оскар
9 из 15

Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом платье от Alexander McQueen.

Хотя до этого похожие образы ей очень шли.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© REUTERS / Eric Gaillard

Кристен Уиг, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Марсианин", рискнула пройтись по красной ковровой дорожке в смелом платье того же цвета от Valentino. Образ дополнили длинные черные перчатки и каблуки.

По мнению модных критиков и СМИ, образ получился неудачным.

Из-за огромных рюшей наряд актрисы стали сравнивать с листами для лазаньи, морскими существами и леденцами.

Актриса Кристен Уиг на церемонии вручения премии Оскар
10 из 15

Кристен Уиг, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Марсианин", рискнула пройтись по красной ковровой дорожке в смелом платье того же цвета от Valentino. Образ дополнили длинные черные перчатки и каблуки.

По мнению модных критиков и СМИ, образ получился неудачным.

Из-за огромных рюшей наряд актрисы стали сравнивать с листами для лазаньи, морскими существами и леденцами.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан стало сенсацией на "Оскаре", но в плохом смысле этого слова.

Массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру актрисы.

Актриса Сирша Ронан на церемонии вручения премии Оскар
11 из 15

Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан стало сенсацией на "Оскаре", но в плохом смысле этого слова.

Массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру актрисы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss

Выход супермодели и актрисы Молли Симс в платье от Zuhair Murad Couture, к сожалению, не произвел впечатления.

Возможно, все дело в сложной юбке, которая выглядела так, будто ее на скорую руку шили из остатков шелковых отрезов.

Модель и актриса Молли Симс на церемонии вручения премии Оскар
12 из 15

Выход супермодели и актрисы Молли Симс в платье от Zuhair Murad Couture, к сожалению, не произвел впечатления.

Возможно, все дело в сложной юбке, которая выглядела так, будто ее на скорую руку шили из остатков шелковых отрезов.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© REUTERS / Eric Gaillard

Черный лиф, украшенный кисточками и узором в стиле макраме, испортил розовое платье Лоры Дерн.

Очень жаль, так как к актрисе было приковано особое внимание. Дерн получила награду как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история".

Актриса Лора Дерн на церемонии вручения премии Оскар
13 из 15

Черный лиф, украшенный кисточками и узором в стиле макраме, испортил розовое платье Лоры Дерн.

Очень жаль, так как к актрисе было приковано особое внимание. Дерн получила награду как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история".

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Сандры О было слишком "много" на "Оскаре".

Оборки, цветы, пайетки и бантик стали лишними на нежном платье от Elie Saab.

Актриса Сандра О на церемонии вручения премии Оскар
14 из 15

Сандры О было слишком "много" на "Оскаре".

Оборки, цветы, пайетки и бантик стали лишними на нежном платье от Elie Saab.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Getty Images/ Amy Sussman

Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот идут практически все наряды благодаря отличным пропорциям.

Но платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и лифом из черного кружева не спасла даже фигура актрисы.

Образ выглядел так, будто его составили из двух разных комплектов. Смотрелось все это не гармонично.

Актриса Галь Гадот на церемонии вручения премии Оскар
15 из 15

Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот идут практически все наряды благодаря отличным пропорциям.

Но платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и лифом из черного кружева не спасла даже фигура актрисы.

Образ выглядел так, будто его составили из двух разных комплектов. Смотрелось все это не гармонично.

© AFP 2020 / Getty Images/ Amy Sussman
1 из 15

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.

Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 15

Скарлетт Йоханссон умеет производить фурор на премиях.

Так, в этом году она получила сразу две номинации, как "Лучшая женская роль" за роль в ленте "Брачная история" и как "Лучшая женская роль второго плана" за участие в картине "Кролик Джоджо".

Дизайнера платья она выбирала, видимо, по имени. На церемонию она пришла в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента.

Как писали многие СМИ, образ дополнили украшения стоимостью 2,5 миллиона долларов. Правда, на фотографиях их трудно найти.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 15

Лауреат этого года за "Лучшую женскую роль" Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive.

Петра Фланнери, стилист актрисы, позже рассказала, что прежде чем выбрать этот наряд, они перемерили множество комплектов в разных странах.

И не зря. Рене Зеллвегер выглядела потрясающе.

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
4 из 15

Натали Портман устроила практически одиночный пикет на премии, бросив вызов дискриминации.

Актриса пришла в строгом комплекте от Dior, украшенном золотыми нитями. Сразу не видно, но на плаще вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар".

© REUTERS / Eric Gaillard
5 из 15

Певица Жанель Монэ блистала в прямом смысле этого слова.

Она надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski.

В таком образе исполнительница хита "Make me feel" напоминала героя из космических блокбастеров.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 15

Шарлиз Терон так и не получила золотую статуэтку за роль в фильме "Скандал". Но зато, как обычно, завоевала красную дорожку.

К минималистичному черному платью от Dior с широким разрезом нет вопросов.

© REUTERS / Eric Gaillard
7 из 15

Ее коллега Марго Робби тоже сделала ставку на элегантность.

Она появилась в утонченном платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.

© REUTERS / Eric Gaillard
8 из 15

Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для этой церемонии платье желтого цвета от Dolce & Gabbana.

Все оценили ее старания и включили образ в список лучших.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 15

Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом платье от Alexander McQueen.

Хотя до этого похожие образы ей очень шли.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
10 из 15

Кристен Уиг, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Марсианин", рискнула пройтись по красной ковровой дорожке в смелом платье того же цвета от Valentino. Образ дополнили длинные черные перчатки и каблуки.

По мнению модных критиков и СМИ, образ получился неудачным.

Из-за огромных рюшей наряд актрисы стали сравнивать с листами для лазаньи, морскими существами и леденцами.

© REUTERS / Eric Gaillard
11 из 15

Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан стало сенсацией на "Оскаре", но в плохом смысле этого слова.

Массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру актрисы.

© REUTERS / Eric Gaillard
12 из 15

Выход супермодели и актрисы Молли Симс в платье от Zuhair Murad Couture, к сожалению, не произвел впечатления.

Возможно, все дело в сложной юбке, которая выглядела так, будто ее на скорую руку шили из остатков шелковых отрезов.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
13 из 15

Черный лиф, украшенный кисточками и узором в стиле макраме, испортил розовое платье Лоры Дерн.

Очень жаль, так как к актрисе было приковано особое внимание. Дерн получила награду как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история".

© REUTERS / Eric Gaillard
14 из 15

Сандры О было слишком "много" на "Оскаре".

Оборки, цветы, пайетки и бантик стали лишними на нежном платье от Elie Saab.

© REUTERS / Eric Gaillard
15 из 15

Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот идут практически все наряды благодаря отличным пропорциям.

Но платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и лифом из черного кружева не спасла даже фигура актрисы.

Образ выглядел так, будто его составили из двух разных комплектов. Смотрелось все это не гармонично.

© AFP 2020 / Getty Images/ Amy Sussman
Мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в России в декабре 2019 года. Во второй части главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.
"Холодное сердце 2" стал самым кассовым анимационным фильмом 2019 года. Прокат в России и СНГ принес картине более 2 миллиардов рублей. Продолжение истории о приключениях Анны и Эльзы также стало самым кассовым анимационным фильмом за всю историю мирового проката, собрав более 1,387 миллиарда долларов США, из них 427,8 миллиона в бокс-офисе США, а в международной кассе – 959,9 миллиона долларов США.
Лауреаты "Оскара" принимают поздравления друзей, коллег и зрителей
© REUTERS / Eric Gaillard

Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.

Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
1 из 13

Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Frederic J. Brown

Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".

Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии Оскар
2 из 13

Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
© AFP 2020 / Frederic J. Brown

Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.

Актер Хоакин Феникс на церемонии вручения премии Оскар
3 из 13

Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
© REUTERS / Lucas Jackson

Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.

Актриса Лора Дерн на церемонии вручения премии Оскар
4 из 13

Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.

© REUTERS / Lucas Jackson
© AP Photo / Chris Pizzello

Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".

Скарлетт Йоханссон и Лора Дерн на церемонии вручения премии Оскар
5 из 13

Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Chris Pizzello

Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.

Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии Оскар
6 из 13

Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии Оскар
7 из 13

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
© REUTERS / Lucas Jackson

Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.

Гийом Рошерон, Грег Батлер и Доминик Туохи на церемонии вручения премии Оскар
8 из 13

Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.

© REUTERS / Lucas Jackson
© REUTERS / Lucas Jackson

Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".

Кинооператор Роджер Дикинс на церемонии вручения премии Оскар
9 из 13

Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".

© REUTERS / Lucas Jackson
© REUTERS / Lucas Jackson

Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".

Музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир на церемонии вручения премии Оскар
10 из 13

Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".

© REUTERS / Lucas Jackson
© AP Photo / Chris Pizzello

Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.

Элтон Джон и Берни Топин на церемонии вручения премии Оскар
11 из 13

Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Lucas Jackson

Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.

Нэнси Хэй и Барбара Линг на церемонии вручения премии Оскар
12 из 13

Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.

© REUTERS / Lucas Jackson
© REUTERS / Lucas Jackson

Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.

Художница по костюмам Жаклин Дюрран на церемонии вручения премии Оскар
13 из 13

Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.

© REUTERS / Lucas Jackson
1 из 13

Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 13

Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
3 из 13

Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
4 из 13

Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.

© REUTERS / Lucas Jackson
5 из 13

Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".

© AP Photo / Chris Pizzello
6 из 13

Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.

© AP Photo / Chris Pizzello
7 из 13

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
8 из 13

Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.

© REUTERS / Lucas Jackson
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Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".

© REUTERS / Lucas Jackson
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Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".

© REUTERS / Lucas Jackson
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Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.

© AP Photo / Chris Pizzello
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Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.

© REUTERS / Lucas Jackson
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Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.

© REUTERS / Lucas Jackson
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