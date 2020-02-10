Лауреаты "Оскара" принимают поздравления друзей, коллег и зрителей

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Абсолютным триумфатором 92-й церемонии вручения наград американской киноакадемии стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Она вошла в историю как первый фильм не на английском языке, получивший главного "Оскара". Всего у ленты четыре статуэтки, три — у "1917", по две — у "Однажды... в Голливуде", "Джокера" и "Ford против Ferrari". Совсем без наград остался "Ирландец" Мартина Скорсезе. Лауреаты ключевых номинаций — в фотоленте РИА Новости.