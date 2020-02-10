СМИ и критики выбрали лучшие и худшие наряды на "Оскаре"

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.
Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.
Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.
Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.
Скарлетт Йоханссон умеет производить фурор на премиях.
Так, в этом году она получила сразу две номинации, как "Лучшая женская роль" за роль в ленте "Брачная история" и как "Лучшая женская роль второго плана" за участие в картине "Кролик Джоджо".
Дизайнера платья она выбирала, видимо, по имени. На церемонию она пришла в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента.
Как писали многие СМИ, образ дополнили украшения стоимостью 2,5 миллиона долларов. Правда, на фотографиях их трудно найти.
Скарлетт Йоханссон умеет производить фурор на премиях.
Так, в этом году она получила сразу две номинации, как "Лучшая женская роль" за роль в ленте "Брачная история" и как "Лучшая женская роль второго плана" за участие в картине "Кролик Джоджо".
Дизайнера платья она выбирала, видимо, по имени. На церемонию она пришла в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента.
Как писали многие СМИ, образ дополнили украшения стоимостью 2,5 миллиона долларов. Правда, на фотографиях их трудно найти.
Лауреат этого года за "Лучшую женскую роль" Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive.
Петра Фланнери, стилист актрисы, позже рассказала, что прежде чем выбрать этот наряд, они перемерили множество комплектов в разных странах.
И не зря. Рене Зеллвегер выглядела потрясающе.
Лауреат этого года за "Лучшую женскую роль" Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive.
Петра Фланнери, стилист актрисы, позже рассказала, что прежде чем выбрать этот наряд, они перемерили множество комплектов в разных странах.
И не зря. Рене Зеллвегер выглядела потрясающе.
Натали Портман устроила практически одиночный пикет на премии, бросив вызов дискриминации.
Актриса пришла в строгом комплекте от Dior, украшенном золотыми нитями. Сразу не видно, но на плаще вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар".
Натали Портман устроила практически одиночный пикет на премии, бросив вызов дискриминации.
Актриса пришла в строгом комплекте от Dior, украшенном золотыми нитями. Сразу не видно, но на плаще вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар".
Певица Жанель Монэ блистала в прямом смысле этого слова.
Она надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski.
В таком образе исполнительница хита "Make me feel" напоминала героя из космических блокбастеров.
Певица Жанель Монэ блистала в прямом смысле этого слова.
Она надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski.
В таком образе исполнительница хита "Make me feel" напоминала героя из космических блокбастеров.
Шарлиз Терон так и не получила золотую статуэтку за роль в фильме "Скандал". Но зато, как обычно, завоевала красную дорожку.
К минималистичному черному платью от Dior с широким разрезом нет вопросов.
Шарлиз Терон так и не получила золотую статуэтку за роль в фильме "Скандал". Но зато, как обычно, завоевала красную дорожку.
К минималистичному черному платью от Dior с широким разрезом нет вопросов.
Ее коллега Марго Робби тоже сделала ставку на элегантность.
Она появилась в утонченном платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.
Ее коллега Марго Робби тоже сделала ставку на элегантность.
Она появилась в утонченном платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.
Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для этой церемонии платье желтого цвета от Dolce & Gabbana.
Все оценили ее старания и включили образ в список лучших.
Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для этой церемонии платье желтого цвета от Dolce & Gabbana.
Все оценили ее старания и включили образ в список лучших.
Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом платье от Alexander McQueen.
Хотя до этого похожие образы ей очень шли.
Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом платье от Alexander McQueen.
Хотя до этого похожие образы ей очень шли.
Кристен Уиг, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Марсианин", рискнула пройтись по красной ковровой дорожке в смелом платье того же цвета от Valentino. Образ дополнили длинные черные перчатки и каблуки.
По мнению модных критиков и СМИ, образ получился неудачным.
Из-за огромных рюшей наряд актрисы стали сравнивать с листами для лазаньи, морскими существами и леденцами.
Кристен Уиг, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Марсианин", рискнула пройтись по красной ковровой дорожке в смелом платье того же цвета от Valentino. Образ дополнили длинные черные перчатки и каблуки.
По мнению модных критиков и СМИ, образ получился неудачным.
Из-за огромных рюшей наряд актрисы стали сравнивать с листами для лазаньи, морскими существами и леденцами.
Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан стало сенсацией на "Оскаре", но в плохом смысле этого слова.
Массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру актрисы.
Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан стало сенсацией на "Оскаре", но в плохом смысле этого слова.
Массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру актрисы.
Выход супермодели и актрисы Молли Симс в платье от Zuhair Murad Couture, к сожалению, не произвел впечатления.
Возможно, все дело в сложной юбке, которая выглядела так, будто ее на скорую руку шили из остатков шелковых отрезов.
Выход супермодели и актрисы Молли Симс в платье от Zuhair Murad Couture, к сожалению, не произвел впечатления.
Возможно, все дело в сложной юбке, которая выглядела так, будто ее на скорую руку шили из остатков шелковых отрезов.
Черный лиф, украшенный кисточками и узором в стиле макраме, испортил розовое платье Лоры Дерн.
Очень жаль, так как к актрисе было приковано особое внимание. Дерн получила награду как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история".
Черный лиф, украшенный кисточками и узором в стиле макраме, испортил розовое платье Лоры Дерн.
Очень жаль, так как к актрисе было приковано особое внимание. Дерн получила награду как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история".
Сандры О было слишком "много" на "Оскаре".
Оборки, цветы, пайетки и бантик стали лишними на нежном платье от Elie Saab.
Сандры О было слишком "много" на "Оскаре".
Оборки, цветы, пайетки и бантик стали лишними на нежном платье от Elie Saab.
Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот идут практически все наряды благодаря отличным пропорциям.
Но платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и лифом из черного кружева не спасла даже фигура актрисы.
Образ выглядел так, будто его составили из двух разных комплектов. Смотрелось все это не гармонично.
Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот идут практически все наряды благодаря отличным пропорциям.
Но платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и лифом из черного кружева не спасла даже фигура актрисы.
Образ выглядел так, будто его составили из двух разных комплектов. Смотрелось все это не гармонично.