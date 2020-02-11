Столтенберг: ситуация с ДРСМД продемонстрировала сплоченность НАТО

Второго августа прошлого года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

"Прекращение действия ДРСМД - это негативное явление, но оно подчёркивает важность роли НАТО, потому что когда мы увидели, что Россия стала нарушать ДРСМД много лет назад, мы начали тесные консультации. НАТО стало той платформой, которая объединила нас, чтобы найти выход из положения, и решить, как отреагировать на нарушение Россией ДРСМД", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, хоть ДРСМД и являлся двусторонний договором между РФ и США, но он был важен и для европейских стран НАТО.

"Все союзники по НАТО согласились с тем, что Россия нарушает договор, этот вопрос поднимался с Россией неоднократно", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что все страны НАТО согласились с решением США выйти из договора. По словам Столтенберга, "договор, который соблюдается только одной стороной, теряет смысл".