Сирийская армия отбила нападение боевиков на населенный пункт в Идлибе

Ранее минобороны Турции заявило, что сирийская армия отступила из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, также оно сообщило, что был сбит ее вертолет.
"Сирийская армия сорвала нападение поддерживаемых Турцией террористов на населенный пункт Найраб к западу от (города) Саракиб на востоке провинции Идлиб", - сообщил источник газеты.
Сирийское гостелевидение сообщает, что сирийская армия продолжает операции против террористов в районах, прилегающих к Саракибу.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций. В субботу армия освободила ключевой город Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо), а 29 января - крупный город Маарет-Нууман. Также в воскресенье войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо, тем самым сирийская армия почти полностью контролирует трассу M5.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.