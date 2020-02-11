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Назарбаев поручил наказать виновных в беспорядках на юге Казахстана
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РИА Новости

Назарбаев поручил наказать виновных в беспорядках на юге Казахстана

15:44 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан . Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 фев – РИА Новости. Экс-президент Казахстана, председатель Совета безопасности республики Нурсултан Назарбаев провел заседание Совбеза, на котором поручил внимательно изучить причины беспорядков на юге страны и наказать виновных, сообщила его бывшего главы государства.
Массовые беспорядки произошли в ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
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Открывая заседание Совбеза, Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате событий в Кордайском районе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Елбасы (лидер нации – ред.) поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что сложившаяся ситуация его сильно тревожит. "Мы вместе с нашим народом прошли немалые трудности за эти 30 лет. Молодежь даже представить себе не может эти проблемы. В Казахстане приостановили свою деятельность 130 предприятий, 2,5 миллиона человек остались без работы и без заработка, не была тепла в домах, был дефицит продуктов питания. Мы все это прошли вместе", - приводит слова Назарбаева его пресс-служба.
Председатель Совбеза напомнил, что Казахстан испытывал большие сложности в социальной и экономической сферах после обретения независимости. "Если бы мы не смогли объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегодня в нашу страну не пришли бы иностранные инвестиции, не работала бы экономика. Конечно же, перед государственными руководителями поставлены соответствующие задачи, но сохранение мира и согласия – это, прежде всего, ответственность нашего народа", - сказал бывший президент.
Отдельное внимание на заседании было уделено качеству работы местных исполнительных и правоохранительных органов, Ассамблеи народа Казахстана и ее региональных филиалов. "Ассамблея и ее региональные представительства должны работать на опережение и держать на контроле подобные ситуации. Эта наша общая задача", - сказал бывший президент.
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