Российская певица назвала выступление на премии "Оскар" важным опытом

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.

Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.