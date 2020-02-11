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Культура
2020-02-11T15:39+0300
https://ria.ru/20200211/1564552368.html
Российская певица назвала выступление на премии "Оскар" важным опытом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564424265_0:150:853:630_1036x0_80_0_0_a05762cc432012a43a61696971b18f2f.jpg
РИА Новости

Российская певица назвала выступление на премии "Оскар" важным опытом

15:39 11.02.2020
862
© Фото : Пресс-служба компании Disney Российская певица Анна Бутурлина
Российская певица Анна Бутурлина
© Фото : Пресс-служба компании Disney
Российская певица Анна Бутурлина. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выступление на торжественной церемонии вручения премии "Оскар" стало удивительным и важным опытом для российской певицы Анны Бутурлиной – официального "русского" голоса Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", при этом каждая из артисток, принявших участие в номере, внесла свой колорит в исполнении песни Into the Unknown, рассказала Бутурлина РИА Новости.
Российская джазовая певица Анна Бутурлина на церемонии "Оскар", которая прошла в Лос-Анджелесе накануне, исполнила песню Into the Unknown вместе с артистками из других стран, которые также озвучивают Эльзу из "Холодного сердца" на разных языках.
Филипп Киркоров на премии Оскар
10 февраля, 15:20Культура
"Вот Ди Каприо справа": Киркоров провел трансляцию с премии "Оскар"
"Быть первой русской исполнительницей, выступившей на церемонии вручения премии "Оскар" - это, конечно, огромная гордость и честь для меня. Это был совершенно удивительный опыт, очень важный для меня. Каждая из нас внесла в исполнение свои характер и колорит, которые, соединившись вместе, создали какую-то невероятно мощную энергию. Когда выступление закончилось, мы не могли поверить, что все случилось. Проведена огромная работа по подготовке трехминутного выступления, которое промелькнуло как один миг", - рассказала Бутурлина РИА Новости.
По словам артистки, она много раз пересмотрела номер, поскольку для нее это выступление - праздник души. "Восхищаюсь всеми моими коллегами по сцене, они были невероятно красивыми и искренними в своем исполнении", - добавила Бутурлина.
Хоакин Феникс, Рене Зельвегер и Бред Питт на церемонии вручения премии Оскар
10 февраля, 11:19Культура
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Мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в России в декабре 2019 года. Во второй части главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.
"Холодное сердце 2" стал самым кассовым анимационным фильмом 2019 года. Прокат в России и СНГ принес картине более 2 миллиардов рублей. Продолжение истории о приключениях Анны и Эльзы также стало самым кассовым анимационным фильмом за всю историю мирового проката, собрав более 1,387 миллиарда долларов США, из них 427,8 миллиона в бокс-офисе США, а в международной кассе 959,9 миллиона долларов США.
СМИ и критики выбрали лучшие и худшие наряды на "Оскаре"
© REUTERS / Eric Gaillard

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.

Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.

Актриса Бри Ларсон на церемонии вручения премии Оскар
1 из 15

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.

Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Скарлетт Йоханссон умеет производить фурор на премиях.

Так, в этом году она получила сразу две номинации, как "Лучшая женская роль" за роль в ленте "Брачная история" и как "Лучшая женская роль второго плана" за участие в картине "Кролик Джоджо".

Дизайнера платья она выбирала, видимо, по имени. На церемонию она пришла в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента.

Как писали многие СМИ, образ дополнили украшения стоимостью 2,5 миллиона долларов. Правда, на фотографиях их трудно найти.

Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии Оскар
2 из 15

Скарлетт Йоханссон умеет производить фурор на премиях.

Так, в этом году она получила сразу две номинации, как "Лучшая женская роль" за роль в ленте "Брачная история" и как "Лучшая женская роль второго плана" за участие в картине "Кролик Джоджо".

Дизайнера платья она выбирала, видимо, по имени. На церемонию она пришла в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента.

Как писали многие СМИ, образ дополнили украшения стоимостью 2,5 миллиона долларов. Правда, на фотографиях их трудно найти.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Лауреат этого года за "Лучшую женскую роль" Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive.

Петра Фланнери, стилист актрисы, позже рассказала, что прежде чем выбрать этот наряд, они перемерили множество комплектов в разных странах.

И не зря. Рене Зеллвегер выглядела потрясающе.

Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии Оскар
3 из 15

Лауреат этого года за "Лучшую женскую роль" Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive.

Петра Фланнери, стилист актрисы, позже рассказала, что прежде чем выбрать этот наряд, они перемерили множество комплектов в разных странах.

И не зря. Рене Зеллвегер выглядела потрясающе.

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
© REUTERS / Eric Gaillard

Натали Портман устроила практически одиночный пикет на премии, бросив вызов дискриминации.

Актриса пришла в строгом комплекте от Dior, украшенном золотыми нитями. Сразу не видно, но на плаще вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар".

Актриса Натали Портман на церемонии вручения премии Оскар
4 из 15

Натали Портман устроила практически одиночный пикет на премии, бросив вызов дискриминации.

Актриса пришла в строгом комплекте от Dior, украшенном золотыми нитями. Сразу не видно, но на плаще вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар".

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Певица Жанель Монэ блистала в прямом смысле этого слова.

Она надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski.

В таком образе исполнительница хита "Make me feel" напоминала героя из космических блокбастеров.

Певица Жанель Монэ на церемонии вручения премии Оскар
5 из 15

Певица Жанель Монэ блистала в прямом смысле этого слова.

Она надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski.

В таком образе исполнительница хита "Make me feel" напоминала героя из космических блокбастеров.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Шарлиз Терон так и не получила золотую статуэтку за роль в фильме "Скандал". Но зато, как обычно, завоевала красную дорожку.

К минималистичному черному платью от Dior с широким разрезом нет вопросов.

Актриса Шарлиз Терон на церемонии вручения премии Оскар
6 из 15

Шарлиз Терон так и не получила золотую статуэтку за роль в фильме "Скандал". Но зато, как обычно, завоевала красную дорожку.

К минималистичному черному платью от Dior с широким разрезом нет вопросов.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Ее коллега Марго Робби тоже сделала ставку на элегантность.

Она появилась в утонченном платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.

Актриса Марго Робби на церемонии вручения премии Оскар
7 из 15

Ее коллега Марго Робби тоже сделала ставку на элегантность.

Она появилась в утонченном платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для этой церемонии платье желтого цвета от Dolce & Gabbana.

Все оценили ее старания и включили образ в список лучших.

Комедиантка, актриса и сценаристка Минди Калинг на церемонии вручения премии Оскар
8 из 15

Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для этой церемонии платье желтого цвета от Dolce & Gabbana.

Все оценили ее старания и включили образ в список лучших.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss

Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом платье от Alexander McQueen.

Хотя до этого похожие образы ей очень шли.

Актриса Руни Мара на церемонии вручения премии Оскар
9 из 15

Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом платье от Alexander McQueen.

Хотя до этого похожие образы ей очень шли.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© REUTERS / Eric Gaillard

Кристен Уиг, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Марсианин", рискнула пройтись по красной ковровой дорожке в смелом платье того же цвета от Valentino. Образ дополнили длинные черные перчатки и каблуки.

По мнению модных критиков и СМИ, образ получился неудачным.

Из-за огромных рюшей наряд актрисы стали сравнивать с листами для лазаньи, морскими существами и леденцами.

Актриса Кристен Уиг на церемонии вручения премии Оскар
10 из 15

Кристен Уиг, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Марсианин", рискнула пройтись по красной ковровой дорожке в смелом платье того же цвета от Valentino. Образ дополнили длинные черные перчатки и каблуки.

По мнению модных критиков и СМИ, образ получился неудачным.

Из-за огромных рюшей наряд актрисы стали сравнивать с листами для лазаньи, морскими существами и леденцами.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан стало сенсацией на "Оскаре", но в плохом смысле этого слова.

Массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру актрисы.

Актриса Сирша Ронан на церемонии вручения премии Оскар
11 из 15

Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан стало сенсацией на "Оскаре", но в плохом смысле этого слова.

Массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру актрисы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss

Выход супермодели и актрисы Молли Симс в платье от Zuhair Murad Couture, к сожалению, не произвел впечатления.

Возможно, все дело в сложной юбке, которая выглядела так, будто ее на скорую руку шили из остатков шелковых отрезов.

Модель и актриса Молли Симс на церемонии вручения премии Оскар
12 из 15

Выход супермодели и актрисы Молли Симс в платье от Zuhair Murad Couture, к сожалению, не произвел впечатления.

Возможно, все дело в сложной юбке, которая выглядела так, будто ее на скорую руку шили из остатков шелковых отрезов.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© REUTERS / Eric Gaillard

Черный лиф, украшенный кисточками и узором в стиле макраме, испортил розовое платье Лоры Дерн.

Очень жаль, так как к актрисе было приковано особое внимание. Дерн получила награду как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история".

Актриса Лора Дерн на церемонии вручения премии Оскар
13 из 15

Черный лиф, украшенный кисточками и узором в стиле макраме, испортил розовое платье Лоры Дерн.

Очень жаль, так как к актрисе было приковано особое внимание. Дерн получила награду как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история".

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Сандры О было слишком "много" на "Оскаре".

Оборки, цветы, пайетки и бантик стали лишними на нежном платье от Elie Saab.

Актриса Сандра О на церемонии вручения премии Оскар
14 из 15

Сандры О было слишком "много" на "Оскаре".

Оборки, цветы, пайетки и бантик стали лишними на нежном платье от Elie Saab.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Getty Images/ Amy Sussman

Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот идут практически все наряды благодаря отличным пропорциям.

Но платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и лифом из черного кружева не спасла даже фигура актрисы.

Образ выглядел так, будто его составили из двух разных комплектов. Смотрелось все это не гармонично.

Актриса Галь Гадот на церемонии вручения премии Оскар
15 из 15

Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот идут практически все наряды благодаря отличным пропорциям.

Но платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и лифом из черного кружева не спасла даже фигура актрисы.

Образ выглядел так, будто его составили из двух разных комплектов. Смотрелось все это не гармонично.

© AFP 2020 / Getty Images/ Amy Sussman
1 из 15

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Бри Ларсон не вошла в список номинантов. Зато ее образ стал одним из лучших и запоминающихся.

Нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами, прекрасно село по фигуре актрисы.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 15

Скарлетт Йоханссон умеет производить фурор на премиях.

Так, в этом году она получила сразу две номинации, как "Лучшая женская роль" за роль в ленте "Брачная история" и как "Лучшая женская роль второго плана" за участие в картине "Кролик Джоджо".

Дизайнера платья она выбирала, видимо, по имени. На церемонию она пришла в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента.

Как писали многие СМИ, образ дополнили украшения стоимостью 2,5 миллиона долларов. Правда, на фотографиях их трудно найти.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 15

Лауреат этого года за "Лучшую женскую роль" Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive.

Петра Фланнери, стилист актрисы, позже рассказала, что прежде чем выбрать этот наряд, они перемерили множество комплектов в разных странах.

И не зря. Рене Зеллвегер выглядела потрясающе.

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
4 из 15

Натали Портман устроила практически одиночный пикет на премии, бросив вызов дискриминации.

Актриса пришла в строгом комплекте от Dior, украшенном золотыми нитями. Сразу не видно, но на плаще вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар".

© REUTERS / Eric Gaillard
5 из 15

Певица Жанель Монэ блистала в прямом смысле этого слова.

Она надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski.

В таком образе исполнительница хита "Make me feel" напоминала героя из космических блокбастеров.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 15

Шарлиз Терон так и не получила золотую статуэтку за роль в фильме "Скандал". Но зато, как обычно, завоевала красную дорожку.

К минималистичному черному платью от Dior с широким разрезом нет вопросов.

© REUTERS / Eric Gaillard
7 из 15

Ее коллега Марго Робби тоже сделала ставку на элегантность.

Она появилась в утонченном платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.

© REUTERS / Eric Gaillard
8 из 15

Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для этой церемонии платье желтого цвета от Dolce & Gabbana.

Все оценили ее старания и включили образ в список лучших.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 15

Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом платье от Alexander McQueen.

Хотя до этого похожие образы ей очень шли.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
10 из 15

Кристен Уиг, звезда фильмов "Девичник в Вегасе" и "Марсианин", рискнула пройтись по красной ковровой дорожке в смелом платье того же цвета от Valentino. Образ дополнили длинные черные перчатки и каблуки.

По мнению модных критиков и СМИ, образ получился неудачным.

Из-за огромных рюшей наряд актрисы стали сравнивать с листами для лазаньи, морскими существами и леденцами.

© REUTERS / Eric Gaillard
11 из 15

Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан стало сенсацией на "Оскаре", но в плохом смысле этого слова.

Массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру актрисы.

© REUTERS / Eric Gaillard
12 из 15

Выход супермодели и актрисы Молли Симс в платье от Zuhair Murad Couture, к сожалению, не произвел впечатления.

Возможно, все дело в сложной юбке, которая выглядела так, будто ее на скорую руку шили из остатков шелковых отрезов.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
13 из 15

Черный лиф, украшенный кисточками и узором в стиле макраме, испортил розовое платье Лоры Дерн.

Очень жаль, так как к актрисе было приковано особое внимание. Дерн получила награду как "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история".

© REUTERS / Eric Gaillard
14 из 15

Сандры О было слишком "много" на "Оскаре".

Оборки, цветы, пайетки и бантик стали лишними на нежном платье от Elie Saab.

© REUTERS / Eric Gaillard
15 из 15

Звезде "Чудо-женщины" Галь Гадот идут практически все наряды благодаря отличным пропорциям.

Но платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и лифом из черного кружева не спасла даже фигура актрисы.

Образ выглядел так, будто его составили из двух разных комплектов. Смотрелось все это не гармонично.

© AFP 2020 / Getty Images/ Amy Sussman
410018
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