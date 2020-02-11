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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T15:40+0300
https://ria.ru/20200211/1564551918.html
В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор Путина и Эрдогана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/65/1560086520_0:98:3295:1951_1036x0_80_0_0_c230f8bbd4088ed8533c3b6eeb4b66bf.jpg
РИА Новости

В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор Путина и Эрдогана

15:34 11.02.2020 (обновлено: 15:40 11.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по Сирии, подтвердил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Ранее во вторник Песков сообщил, что у Путина планируется международный телефонный разговор во вторник вечером. В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе.
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"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли такой разговор.
Песков также отмечал ранее, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе, но если посчитают нужным - такая встреча произойдет.
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В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Кремль не раз выражал обеспокоенность ситуацией в Идлибе. Песков ранее во вторник назвал недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба и заявил о необходимости пресекать любую террористическую активность.
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