В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор Путина и Эрдогана

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по Сирии, подтвердил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Ранее во вторник Песков сообщил, что у Путина планируется международный телефонный разговор во вторник вечером. В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе.
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли такой разговор.
Песков также отмечал ранее, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе, но если посчитают нужным - такая встреча произойдет.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Кремль не раз выражал обеспокоенность ситуацией в Идлибе. Песков ранее во вторник назвал недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба и заявил о необходимости пресекать любую террористическую активность.