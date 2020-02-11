В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор Путина и Эрдогана

Ранее во вторник Песков сообщил, что у Путина планируется международный телефонный разговор во вторник вечером. В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе.

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли такой разговор.

Песков также отмечал ранее, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе, но если посчитают нужным - такая встреча произойдет.

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.