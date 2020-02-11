В больнице рассказали о медбрате, писавшем об убийстве пациентов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В пермской больнице имени Гринберга, где работает медбрат — автор постов об убийствах не менее десяти пациентов, рассказали об итогах внутреннего расследования.
Специальная комиссия, в которую вошли представители местного Минздрава, изучили истории болезни, патолого-анатомические эпикризы и записи врачей всех пациентов, которые умерли за время работы медбрата-анестезиста Сергея Калинина. По итогам проверки информация, опубликованная Калининым на форуме "Двач", не подтвердилась.
"Сергей Калинин, как и другие сотрудники отделения кардиологии, исправно выполняют свои профессиональные обязанности, нареканий со стороны руководства не имеют", — говорится в сообщении клиники.
Главврач учреждения Анастасия Крутень рассказала телеканалу РЕН ТВ, что все умершие пациенты, чьи истории изучили за время расследования, имели тяжелые диагнозы.
"И все пациенты прошли вскрытие. За исключением одного — по религиозным соображениям. Признаков насильственной смерти во всех патолого-анатомических заключениях обнаружено не было. Сотрудник был, случаев не было", — подчеркнула она.
Ранее один из пользователей анонимного форума "Двач", представившись медиком, заявил, что убил как минимум десять пожилых пациентов, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. В качестве доказательства он прикрепил фото рабочего костюма с бейджем, на котором было видно имя (Сергей Владимирович).
Другие посетители сайта решили вычислить автора. Сначала они предположили, что это медбрат-анестезист Сергей Вольф из Кировского госпиталя ветеранов войн. В областном Минздраве сообщили, что в учреждении действительно есть такой сотрудник, но фактов смерти пациентов во время его дежурства не выявлено. Проверка на полиграфе также подтвердила его непричастность к описанным преступлениям.
Тогда форумчане назвали другого подозреваемого — сотрудника одной из больниц Пермского края Сергея Калинина. По информации РЕН ТВ, он уже признался в авторстве постов. Краевой Минздрав, следственные органы и прокуратура организовали проверку.
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