В больнице рассказали о медбрате, писавшем об убийстве пациентов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В пермской больнице имени Гринберга, где работает медбрат — автор постов об убийствах не менее десяти пациентов, рассказали об итогах внутреннего расследования.

Специальная комиссия, в которую вошли представители местного Минздрава, изучили истории болезни, патолого-анатомические эпикризы и записи врачей всех пациентов, которые умерли за время работы медбрата-анестезиста Сергея Калинина. По итогам проверки информация, опубликованная Калининым на форуме "Двач", не подтвердилась.

"Сергей Калинин, как и другие сотрудники отделения кардиологии, исправно выполняют свои профессиональные обязанности, нареканий со стороны руководства не имеют", — говорится в сообщении клиники.

Главврач учреждения Анастасия Крутень рассказала телеканалу РЕН ТВ , что все умершие пациенты, чьи истории изучили за время расследования, имели тяжелые диагнозы.

"И все пациенты прошли вскрытие. За исключением одного — по религиозным соображениям. Признаков насильственной смерти во всех патолого-анатомических заключениях обнаружено не было. Сотрудник был, случаев не было", — подчеркнула она.

Ранее один из пользователей анонимного форума "Двач", представившись медиком, заявил, что убил как минимум десять пожилых пациентов, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. В качестве доказательства он прикрепил фото рабочего костюма с бейджем, на котором было видно имя (Сергей Владимирович).

Другие посетители сайта решили вычислить автора. Сначала они предположили, что это медбрат-анестезист Сергей Вольф из Кировского госпиталя ветеранов войн. В областном Минздраве сообщили, что в учреждении действительно есть такой сотрудник, но фактов смерти пациентов во время его дежурства не выявлено. Проверка на полиграфе также подтвердила его непричастность к описанным преступлениям.