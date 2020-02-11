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В больнице рассказали о медбрате, писавшем об убийстве пациентов
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РИА Новости

В больнице рассказали о медбрате, писавшем об убийстве пациентов

15:34 11.02.2020 (обновлено: 17:10 11.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В пермской больнице имени Гринберга, где работает медбрат — автор постов об убийствах не менее десяти пациентов, рассказали об итогах внутреннего расследования.
Специальная комиссия, в которую вошли представители местного Минздрава, изучили истории болезни, патолого-анатомические эпикризы и записи врачей всех пациентов, которые умерли за время работы медбрата-анестезиста Сергея Калинина. По итогам проверки информация, опубликованная Калининым на форуме "Двач", не подтвердилась.
"Сергей Калинин, как и другие сотрудники отделения кардиологии, исправно выполняют свои профессиональные обязанности, нареканий со стороны руководства не имеют", — говорится в сообщении клиники.
Главврач учреждения Анастасия Крутень рассказала телеканалу РЕН ТВ, что все умершие пациенты, чьи истории изучили за время расследования, имели тяжелые диагнозы.
"И все пациенты прошли вскрытие. За исключением одного — по религиозным соображениям. Признаков насильственной смерти во всех патолого-анатомических заключениях обнаружено не было. Сотрудник был, случаев не было", — подчеркнула она.
Полиграф
8 февраля, 12:49
Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе
Ранее один из пользователей анонимного форума "Двач", представившись медиком, заявил, что убил как минимум десять пожилых пациентов, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. В качестве доказательства он прикрепил фото рабочего костюма с бейджем, на котором было видно имя (Сергей Владимирович).
Другие посетители сайта решили вычислить автора. Сначала они предположили, что это медбрат-анестезист Сергей Вольф из Кировского госпиталя ветеранов войн. В областном Минздраве сообщили, что в учреждении действительно есть такой сотрудник, но фактов смерти пациентов во время его дежурства не выявлено. Проверка на полиграфе также подтвердила его непричастность к описанным преступлениям.
Тогда форумчане назвали другого подозреваемого — сотрудника одной из больниц Пермского края Сергея Калинина. По информации РЕН ТВ, он уже признался в авторстве постов. Краевой Минздрав, следственные органы и прокуратура организовали проверку.
Место нападения насильника на врача в Саратове
17 сентября 2019, 14:00
В Саратове госпитализировали врача, которую изнасиловали по пути к пациенту
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Пермский крайОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Двач скатился в моралфажество, политоту и травлю порноактрис. Там не то что сидеть, туда зайти - уже зашквар, после которого надо браузер переустанавливать.
11 февраля, 16:26
Анжелика Курлаева
1552004
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