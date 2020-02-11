Таможня в Ульяновске выявила махинации на 240 миллионов рублей

САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Таможенники в Таможенники в Ульяновске раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 240 миллионов рублей при ввозе российской фирмой оборудования для производства кваса, сообщает во вторник пресс-служба Приволжского таможенного управления.

"Схему уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 240 миллионов рублей при ввозе технологического оборудования раскрыли оперативники Самарской таможни во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в декабре 2015 года российская компания заключила с немецкой фирмой контракт на сумму около 1,9 миллиарда рублей на проектирование, изготовление, продажу и отгрузку оборудования для производства кваса. В Федеральную таможенную службу были предоставлены документы, на основании которых компания имела право ввозить оборудование в Россию частями и с существенной льготой, так как согласно заявленным фирмой сведениям комплектующие входили в перечень оборудования, аналоги которого не производятся в России.

Оборудование ввозилось частями до 2017 года и было установлено на предприятии в Ульяновске. Однако в ходе проведенной проверки выяснилось, что сведения, предоставленные в ФТС, оказались подложными. Так, сотрудники российской фирмы подали в таможенные органы версию контракта, в котором были изменены формулировки, а подписи были вставлены криптографическим способом.