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Джонсон осуществит перестановки в британском правительстве
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РИА Новости

Джонсон осуществит перестановки в британском правительстве

15:05 11.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг осуществит перестановки в правительстве, подтвердил во вторник журналистам официальный представитель канцелярии премьера.
"Премьер-министр, как ожидается, объявит о перестановках в четверг. Новый состав кабинета министров соберется на заседание в пятницу", - заявил представитель офиса премьера.
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Это ожидаемое известие: Джонсон давал понять ранее, что после выхода Великобритании из Евросоюза он несколько изменит состав правительства. Как ожидается, свой пост потеряет генпрокурор Джеффри Кокс. Большим событием может стать слияние двух министерств – МИД и министерства по международному развитию – и повышение нынешнего министра иностранных дел Доминика Рааба, который, как ожидается, возглавит укрупненное ведомство. Канцлер Саджид Джавид, скорее всего, сохранит свой пост, однако, по некоторым данным, его разногласия с премьером и его советниками в последнее время усилились.
Правительственные посты, как ожидаются, получат некоторые соратники Джонсона, помогавшие ему добиться осуществления Brexit.
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