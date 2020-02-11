Джонсон осуществит перестановки в британском правительстве

Это ожидаемое известие: Джонсон давал понять ранее, что после выхода Великобритании из Евросоюза он несколько изменит состав правительства. Как ожидается, свой пост потеряет генпрокурор Джеффри Кокс. Большим событием может стать слияние двух министерств – МИД и министерства по международному развитию – и повышение нынешнего министра иностранных дел Доминика Рааба, который, как ожидается, возглавит укрупненное ведомство. Канцлер Саджид Джавид, скорее всего, сохранит свой пост, однако, по некоторым данным, его разногласия с премьером и его советниками в последнее время усилились.