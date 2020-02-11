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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T15:49+0300
https://ria.ru/20200211/1564548093.html
Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" в случае нападения
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РИА Новости

Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" в случае нападения

14:55 11.02.2020 (обновлено: 15:49 11.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что объявит в среду о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных в сирийском Идлибе.
"Вчера режим понес большие потери, но этого недостаточно, продолжение последует. Если они на нас опять нападут, то заплатят за это высокую цену. Завтра на заседании фракции (правящей в Турции Партии справедливости и развития) я объявлю о шагах, которые мы предпримем", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
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В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР нейтрализовали 101 сирийского военного.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииБашар АсадВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Выведи свои войска из Идлиба - и не ной.
11 февраля, 14:57
НДНикита Долгушев
8110001
Пора прямо сказать Эрдогану чтобы угомонился и прекратил поддерживать бандитов.
11 февраля, 15:01
aalnoor1953
7120002
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