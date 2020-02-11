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Религия и мировоззрение
2020-02-11T14:54+0300
https://ria.ru/20200211/1564547925.html
Первый в Архангельске кризисный центр для мам открылся с помощью РПЦ
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РИА Новости

Первый в Архангельске кризисный центр для мам открылся с помощью РПЦ

14:54 11.02.2020
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© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служениюоткрытие кризисного центра для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин "Мамина пристань" . Архангельск
открытие кризисного центра для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин Мамина пристань . Архангельск
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Первый кризисный центр для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин "Мамина пристань" открылся в Архангельске, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Среди причин, которые женщины считают основанием для аборта или отказа от ребенка – отсутствие денег, крыши над головой, продуктов. В наших центрах мы отвечаем на любые вопросы, организуем комплексную помощь: психологическую, юридическую, гуманитарную, даем женщинам временный приют. Мы делаем все возможное, чтобы женщины, которые стоят перед выбором, делать ли аборт, отказаться ли от ребенка, не сделали эти страшные шаги", - рассказала РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Мария Студеникина.
"Мамина пристань" - первое учреждение подобного типа в регионе и одно из крупнейших в России, одновременно там смогут жить 30 женщин с детьми.
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Кризисный центр занимает двухэтажное деревянное здание, в нем оборудованы 11 жилых помещений, детская игровая комната, столовая, творческая мастерская, музыкальный зал и библиотека. "Мамину пристань" создали на пожертвования и средства гранта международного конкурса "Православная инициатива".
По данным пресс-службы синодального отела, в 2019 году при поддержке Русской православной церкви открыли 16 кризисных центров для мам, еще готовятся к открытию центры в Бийске Алтайского края и селе Долгодеревенское Челябинской области. "Всего в России с учетом "Маминой пристани" работают 74 церковных приюта для женщин и 209 центров гуманитарной помощи, где нуждающиеся могут получить кроватки, коляски, продукты питания и одежду", - уточняют в синодальном отделе.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРИА НовостиМоскваАрхангельскЧелябинская областьрелигияОбщество
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