Первый в Архангельске кризисный центр для мам открылся с помощью РПЦ

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Первый кризисный центр для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин "Мамина пристань" открылся в Архангельске, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Среди причин, которые женщины считают основанием для аборта или отказа от ребенка – отсутствие денег, крыши над головой, продуктов. В наших центрах мы отвечаем на любые вопросы, организуем комплексную помощь: психологическую, юридическую, гуманитарную, даем женщинам временный приют. Мы делаем все возможное, чтобы женщины, которые стоят перед выбором, делать ли аборт, отказаться ли от ребенка, не сделали эти страшные шаги", - рассказала РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Мария Студеникина.
"Мамина пристань" - первое учреждение подобного типа в регионе и одно из крупнейших в России, одновременно там смогут жить 30 женщин с детьми.
Кризисный центр занимает двухэтажное деревянное здание, в нем оборудованы 11 жилых помещений, детская игровая комната, столовая, творческая мастерская, музыкальный зал и библиотека. "Мамину пристань" создали на пожертвования и средства гранта международного конкурса "Православная инициатива".
По данным пресс-службы синодального отела, в 2019 году при поддержке Русской православной церкви открыли 16 кризисных центров для мам, еще готовятся к открытию центры в Бийске Алтайского края и селе Долгодеревенское Челябинской области. "Всего в России с учетом "Маминой пристани" работают 74 церковных приюта для женщин и 209 центров гуманитарной помощи, где нуждающиеся могут получить кроватки, коляски, продукты питания и одежду", - уточняют в синодальном отделе.
18 октября 2019, 18:19Религия и мировоззрениеПро аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки семьи в России