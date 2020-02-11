Первый в Архангельске кризисный центр для мам открылся с помощью РПЦ

открытие кризисного центра для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин "Мамина пристань" . Архангельск

© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению открытие кризисного центра для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин "Мамина пристань" . Архангельск

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Первый кризисный центр для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин "Мамина пристань" открылся в Архангельске, сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Среди причин, которые женщины считают основанием для аборта или отказа от ребенка – отсутствие денег, крыши над головой, продуктов. В наших центрах мы отвечаем на любые вопросы, организуем комплексную помощь: психологическую, юридическую, гуманитарную, даем женщинам временный приют. Мы делаем все возможное, чтобы женщины, которые стоят перед выбором, делать ли аборт, отказаться ли от ребенка, не сделали эти страшные шаги", - рассказала РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Мария Студеникина.

"Мамина пристань" - первое учреждение подобного типа в регионе и одно из крупнейших в России, одновременно там смогут жить 30 женщин с детьми.

Кризисный центр занимает двухэтажное деревянное здание, в нем оборудованы 11 жилых помещений, детская игровая комната, столовая, творческая мастерская, музыкальный зал и библиотека. "Мамину пристань" создали на пожертвования и средства гранта международного конкурса "Православная инициатива".