Глава МИД Турции анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

"Наш президент проведет телефонный разговор с его российским коллегой по ситуации в Идлибе", - цитирует Чавушоглу телеканал NTV

Турецкий министр добавил, что Россия и Иран как гаранты мирного урегулирования в Сирии, должны остановить наступления сирийской армии в Идлибе.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе, но если посчитают нужным - такая встреча произойдет.

Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.