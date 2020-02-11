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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T15:03+0300
https://ria.ru/20200211/1564547700.html
Глава МИД Турции анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана
https://cdn21.img.ria.ru/images/156360/19/1563601964_0:143:2846:1745_1036x0_80_0_0_0bffac279f85601aa722b25cd2d57fdd.jpg
РИА Новости

Глава МИД Турции анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

14:52 11.02.2020 (обновлено: 15:03 11.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во вторник.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
"Наш президент проведет телефонный разговор с его российским коллегой по ситуации в Идлибе", - цитирует Чавушоглу телеканал NTV.
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Турецкий министр добавил, что Россия и Иран как гаранты мирного урегулирования в Сирии, должны остановить наступления сирийской армии в Идлибе.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе, но если посчитают нужным - такая встреча произойдет.
Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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