Глава МИД Турции анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во вторник.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
"Наш президент проведет телефонный разговор с его российским коллегой по ситуации в Идлибе", - цитирует Чавушоглу телеканал NTV.
Турецкий министр добавил, что Россия и Иран как гаранты мирного урегулирования в Сирии, должны остановить наступления сирийской армии в Идлибе.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе, но если посчитают нужным - такая встреча произойдет.
Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России