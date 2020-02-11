Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-02-11T14:51+0300
https://ria.ru/20200211/1564547015.html
США скрывают информацию о жертвах иранской атаки, считают в КСИР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156352/59/1563525960_46:565:2683:2048_1036x0_80_0_0_93bb9ee6489d6d76efacf75ab0fa5c9a.jpg
РИА Новости

США скрывают информацию о жертвах иранской атаки, считают в КСИР

14:48 11.02.2020 (обновлено: 14:51 11.02.2020)
1280
© REUTERS / John DavisonПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© REUTERS / John Davison
ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Вашингтон скрывает данные о погибших при ударах Ирана на места расположения американских военных на территории Ирака, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф.
Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили РИА Новости о как минимум 109 военных США, получивших контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке.
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
17 января, 05:02Конфликт США и Ирана
СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном
"Слово "убитый" в американских публикациях превратилось в травму головного мозга. Они (США – ред.) утаивают ущерб, нанесенный нашей атакой по базе Эйн-аль-Асад", - цитирует агентство Fars его слова.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональда Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.
Пентагон
24 января, 20:07Конфликт США и Ирана
США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военнослужащих может отличаться от окончательного диагноза.
Президент Ирана Хасан Роухани накануне заявил, что в день гибели Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с премьер-министром этой страны - не ради действий против США. В Иране назвали операцию преступлением, нарушающим международные нормы, а также заявили, что США будут вынуждены признать потери при атаке Ирана. При этом в иранских СМИ в день атаки была информация о десятках жертв среди американских военнослужащих.
Президент США Дональд Трамп
13 января, 03:55Конфликт США и Ирана
Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
3870003
Обсудить 1
Конфликт США и ИранаХасан РоуханиДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
СМИ сообщили об отправке Турцией бронетехники к границе с Сирией
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Глава МИД Турции анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" в случае нападения
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
Сирийские военные на трассе Дамаск — Алеппо
Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Франц Клинцевич
Клинцевич обвинил Трампа в абсолютной безграмотности в военной сфере
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия отбила нападение боевиков на населенный пункт в Идлибе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху осудил нападение вандалов на арабскую деревню
Андрей Ермак
Эксперт рассказал о новом главе офиса президента Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО планируют обсудить российские ракетные системы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал Сирию не атаковать гражданские объекты в Идлибе
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала условия для улучшения отношений России и Грузии
Кадр компьютерной анимации полета Falcon HTV-2
ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
"Газовый армагеддон": что происходит
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
Лента новостейМолния