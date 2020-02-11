США скрывают информацию о жертвах иранской атаки, считают в КСИР

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональда Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.