США скрывают информацию о жертвах иранской атаки, считают в КСИР

ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Вашингтон скрывает данные о погибших при ударах Ирана на места расположения американских военных на территории Ирака, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф.
Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили РИА Новости о как минимум 109 военных США, получивших контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке.
"Слово "убитый" в американских публикациях превратилось в травму головного мозга. Они (США – ред.) утаивают ущерб, нанесенный нашей атакой по базе Эйн-аль-Асад", - цитирует агентство Fars его слова.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональда Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.
Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военнослужащих может отличаться от окончательного диагноза.
Президент Ирана Хасан Роухани накануне заявил, что в день гибели Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с премьер-министром этой страны - не ради действий против США. В Иране назвали операцию преступлением, нарушающим международные нормы, а также заявили, что США будут вынуждены признать потери при атаке Ирана. При этом в иранских СМИ в день атаки была информация о десятках жертв среди американских военнослужащих.