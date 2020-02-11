Зюганов рассказал, кто мог бы быть сенатором пожизненно

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал тех, кто, по его мнению мог бы быть сенатором пожизненно.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшие дни в верхней палате парламента обсудят возможность увеличения числа сенаторов, назначаемых президентом, а также идею "пожизненного" сенаторства для выдающихся лиц государства и общественных деятелей. Идею предложил на заседании член рабочей группы Александр Чубарьян.

"Что касается введения возможности для некоторых сенаторов оставаться в этой должности пожизненно, например, Евгений Примаков мог бы спокойно работать в Совете федерации и передавать свой потрясающий опыт реформ, а также Сергей Степашин, нобелевский лауреат Жорес Алферов, представители духовенства", - заявил Зюганов журналистам.

Однако он напомнил, что в любом случае "половину сенаторов назначает исполнительная власть", что, по его мнению, негативно влияет на процесс принятия решений.