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Зюганов рассказал, кто мог бы быть сенатором пожизненно
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РИА Новости

Зюганов рассказал, кто мог бы быть сенатором пожизненно

14:41 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал тех, кто, по его мнению мог бы быть сенатором пожизненно.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшие дни в верхней палате парламента обсудят возможность увеличения числа сенаторов, назначаемых президентом, а также идею "пожизненного" сенаторства для выдающихся лиц государства и общественных деятелей. Идею предложил на заседании член рабочей группы Александр Чубарьян.
"Что касается введения возможности для некоторых сенаторов оставаться в этой должности пожизненно, например, Евгений Примаков мог бы спокойно работать в Совете федерации и передавать свой потрясающий опыт реформ, а также Сергей Степашин, нобелевский лауреат Жорес Алферов, представители духовенства", - заявил Зюганов журналистам.
Однако он напомнил, что в любом случае "половину сенаторов назначает исполнительная власть", что, по его мнению, негативно влияет на процесс принятия решений.
Примаков за время своей государственной карьеры возглавлял Службу внешней разведки, Министерство иностранных дел, правительство РФ, входил в состав Государственной думы. Скончался в 2015 году. Получивший в 2000 году Нобелевскую премию по физике Алферов более 20 лет являлся депутатом нижней палаты парламента. Скончался в 2019 году. Степашин, также возглавлявший кабинет министров, успел поработать директором ФСБ, главой МВД и Минюста, более 10 лет возглавлял Счетную палату. Сейчас является председателем Императорского палестинского православного общества.
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Совет Федерации РФЕвгений ПримаковГеннадий ЗюгановЖорес АлферовРоссияОбщество
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