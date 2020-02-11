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В Петербурге школьник задержан за стрельбу из светошумового пистолета
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РИА Новости

В Петербурге школьник задержан за стрельбу из светошумового пистолета

14:31 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала 16-летнего школьника по подозрению в стрельбе из светошумового пистолета в прохожего, получившего травму головы, сообщает во вторник пресс-служба регионального ГУМВД.
Как отмечает ведомство, информация о том, что в районе дома 7/1 на Петергофском шоссе мужчине выстрелили в лицо во время конфликта, поступила в полицию вечером 7 февраля. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГУМВД установили, что к пострадавшему подошли 4 человека, один из которых спросил его имя, а другой выстрелил из предмета, похожего на пистолет.
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Спустя несколько часов полиция была уведомлена о госпитализации в удовлетворительном состоянии 25-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств с огнестрельным ранением мягких тканей головы. После оказания медпомощи его отпустили домой.
"Сотрудниками Центра "Э" ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены четверо граждан в возрасте от 16 до 19 лет. Один из них — 16-летний учащийся одной из школ города. Установлено, что из хулиганских побуждений из светошумового пистолета "Пионер" он произвел выстрел в потерпевшего", - говорится в сообщении.
У старшеклассника, который задержан в процессуальном порядке, изъяты светошумовой пистолет, 4 патрона, 2 кассеты, а также 18 гильз, которые направлены на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", информирует пресс-служба ГУМВД.
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