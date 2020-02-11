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"КамАЗ" запатентовал электрогрузовик без кабины
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РИА Новости

"КамАЗ" запатентовал электрогрузовик без кабины

14:30 11.02.2020 (обновлено: 15:50 11.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛоготип КамАЗ
Логотип КамАЗ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины. Детали проекта опубликованы на портале Федерального института промышленной собственности.
© Публичное акционерное общество "КАМАЗ"Концепт электрического беспилотного грузовика "КамАЗ"
Концепт электрического беспилотного грузовика КамАЗ
© Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Концепт электрического беспилотного грузовика "КамАЗ"
Судя по снимкам, машина представляет собой прямоугольный кузов на двухосном шасси. Электромобиль оснащен передней и задней светотехникой, а также вентиляционными решетками в кузове.
© Публичное акционерное общество "КАМАЗ"Концепт беспилотного электрического грузовика "КамАЗ"
Концепт беспилотного электрического грузовика КамАЗ
© Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Концепт беспилотного электрического грузовика "КамАЗ"
В декабре "КамАЗ" анонсировал проведение тестов беспилотного грузовика КамАЗ-4308.
Грузовики-роботы испытают также на угольном карьере в Кузбассе. Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.
Тестовые испытания беспилотного грузового автомобиля КамАЗ
3 декабря 2019, 12:04
КамАЗ начал тестировать беспилотный грузовик
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