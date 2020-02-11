"КамАЗ" запатентовал электрогрузовик без кабины

© Публичное акционерное общество "КАМАЗ"Концепт электрического беспилотного грузовика "КамАЗ"
© Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Концепт электрического беспилотного грузовика "КамАЗ"
Судя по снимкам, машина представляет собой прямоугольный кузов на двухосном шасси. Электромобиль оснащен передней и задней светотехникой, а также вентиляционными решетками в кузове.
© Публичное акционерное общество "КАМАЗ"Концепт беспилотного электрического грузовика "КамАЗ"
© Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Концепт беспилотного электрического грузовика "КамАЗ"
В декабре "КамАЗ" анонсировал проведение тестов беспилотного грузовика КамАЗ-4308.
Грузовики-роботы испытают также на угольном карьере в Кузбассе. Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.
3 декабря 2019, 12:04КамАЗ начал тестировать беспилотный грузовик