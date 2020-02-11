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НАТО может возобновить программу помощи Ираку
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РИА Новости

НАТО может возобновить программу помощи Ираку

14:23 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. НАТО планирует возобновить программу по обучению военных в Ираке, если соответствующая просьба поступит от иракской стороны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"По соображениям безопасности международная коалиция и представители НАТО приостановили учебную программу, но мы ее возобновим как можно скорее", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе.
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По его словам, НАТО проводит соответствующие консультации с правительством Ирака, в том числе на уровне премьера, министра иностранных дел и президента. Он подчеркнул, что альянс останется в Ираке, только если об этом попросит иракская сторона. "Мы полностью уважаем и территориальную целостность, и суверенитет Ирака, мы находимся там, основываясь на приглашении, которое поступило еще в 2016 году. Есть все правовые механизмы для нашей учебной миссии", - добавил Столтенберг.
Иракский парламент в начале января потребовал вывести все иностранные войска со своей территории после несанкционированной Багдадом атаки США у столичного аэропорта, в результате которой были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и один из лидеров иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Позже Багдад заявлял, что новая форма сотрудничества с НАТО должна быть выстроена таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Ирака.
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