НАТО может возобновить программу помощи Ираку

БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. НАТО планирует возобновить программу по обучению военных в Ираке , если соответствующая просьба поступит от иракской стороны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

"По соображениям безопасности международная коалиция и представители НАТО приостановили учебную программу, но мы ее возобновим как можно скорее", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, НАТО проводит соответствующие консультации с правительством Ирака, в том числе на уровне премьера, министра иностранных дел и президента. Он подчеркнул, что альянс останется в Ираке, только если об этом попросит иракская сторона. "Мы полностью уважаем и территориальную целостность, и суверенитет Ирака, мы находимся там, основываясь на приглашении, которое поступило еще в 2016 году. Есть все правовые механизмы для нашей учебной миссии", - добавил Столтенберг.

Иракский парламент в начале января потребовал вывести все иностранные войска со своей территории после несанкционированной Багдадом атаки США у столичного аэропорта, в результате которой были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и один из лидеров иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.