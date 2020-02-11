Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований во вторник

"Некуда приходить. То есть орган, который осуществлял расследование всех дел, где Петр Порошенко свидетель, на сегодняшний день такого управления – первого управления организации досудебных расследований нет, а есть главное следственное управление, но кто им руководит, кто туда входит и поручено ли ему расследование этих дел невозможно установить, ответов на наши запросы нет", - сказал Головань журналистам. Трансляцию вел украинский "5 канал".