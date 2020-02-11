Зюганов поддержал поправку к Конституции о полномочиях ГД и СФ

"Президент может всех наказать, всех снять и ни за что не отвечать. На мой взгляд, это ненормально. Его шаг на то, что надо поделиться хотя бы немного с Думой, с Советом Федерации (полномочиями) - это шаг в верном направлении. То, что надо контролировать исполнительную власть, - это верное решение. Я изучал историю всех государств: исполнительная власть без контроля или сопьется, или проворуется, или с ума сойдёт. Испокон веков разрабатывали механизмы ограничения ее самовластия. В данном случае это робкая попытка", - сказал Зюганов журналистам.