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2020-02-11T14:16+0300
https://ria.ru/20200211/1564544644.html
Зюганов поддержал поправку к Конституции о полномочиях ГД и СФ
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РИА Новости

Зюганов поддержал поправку к Конституции о полномочиях ГД и СФ

14:16 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает верным шагом поправку к конституции по расширению полномочий парламентариев и усиления контроля исполнительной власти, однако в целом предложенные поправки, по его мнению, пока не носят конкретный характер.
"Президент может всех наказать, всех снять и ни за что не отвечать. На мой взгляд, это ненормально. Его шаг на то, что надо поделиться хотя бы немного с Думой, с Советом Федерации (полномочиями) - это шаг в верном направлении. То, что надо контролировать исполнительную власть, - это верное решение. Я изучал историю всех государств: исполнительная власть без контроля или сопьется, или проворуется, или с ума сойдёт. Испокон веков разрабатывали механизмы ограничения ее самовластия. В данном случае это робкая попытка", - сказал Зюганов журналистам.
Он добавил, что КПРФ внесет в Госдуму свой пакет предложений по поправкам в конституцию.
"Мы сейчас внесли специальные поправки. Они носят принципиальный характер. Мы все сделаем, чтобы граждане знали о них. Мы свою фракцию из 11 депутатов направили на встречу с трудовыми коллективами... Если все останется как есть, то эти поправки ничего не отражают конкретного. Это намерение изменить ситуацию в лучшую сторону, мы с ними согласны", - отметил Зюганов.
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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Часть предложений касается полномочий Государственной Думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
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Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
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