Генсек НАТО призвал Сирию не атаковать гражданские объекты в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сирийское правительство не наносить удары по гражданским объектам в провинции Идлиб , где сирийская армия вдет наступление на позиции боевиков.

"Мы призываем режим (президента Сирии Башара) Асада, а также Россию, которая предоставляет поддержку, прекратить такие нападения, соблюдать международное право… Это нужно сделать безотлагательно", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в этом регионе. "Мы полностью поддерживаем усилия ООН, направленные на преодоление конфликта", - добавил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что министры обороны стран альянса будут обсуждать этот вопрос на предстоящем совещании в Брюсселе.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.