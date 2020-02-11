Генсек НАТО призвал Сирию не атаковать гражданские объекты в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сирийское правительство не наносить удары по гражданским объектам в провинции Идлиб, где сирийская армия вдет наступление на позиции боевиков.
"Мы призываем режим (президента Сирии Башара) Асада, а также Россию, которая предоставляет поддержку, прекратить такие нападения, соблюдать международное право… Это нужно сделать безотлагательно", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в этом регионе. "Мы полностью поддерживаем усилия ООН, направленные на преодоление конфликта", - добавил генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что министры обороны стран альянса будут обсуждать этот вопрос на предстоящем совещании в Брюсселе.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Ранее в МИД РФ сообщили, что, несмотря на попытку ввести в середине января "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации, террористы не только не снизили боевую активность, но и нарастили атаки. По данным МИД, счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни, не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". Постпред РФ в ООН Василий Небензя позже заявлял, что военные акции России в Идлибе носят пропорциональный и избирательный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что террористы в Идлибской зоне организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и российских объектов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России
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