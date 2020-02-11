Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T14:09+0300
https://ria.ru/20200211/1564544155.html
Генсек НАТО призвал Сирию не атаковать гражданские объекты в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_ffab175e31be0a5e6d6938d8e0d47fd2.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО призвал Сирию не атаковать гражданские объекты в Идлибе

14:09 11.02.2020
982
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сирийское правительство не наносить удары по гражданским объектам в провинции Идлиб, где сирийская армия вдет наступление на позиции боевиков.
"Мы призываем режим (президента Сирии Башара) Асада, а также Россию, которая предоставляет поддержку, прекратить такие нападения, соблюдать международное право… Это нужно сделать безотлагательно", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в этом регионе. "Мы полностью поддерживаем усилия ООН, направленные на преодоление конфликта", - добавил генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что министры обороны стран альянса будут обсуждать этот вопрос на предстоящем совещании в Брюсселе.
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Вчера, 10:52Война в Сирии
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Ранее в МИД РФ сообщили, что, несмотря на попытку ввести в середине января "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации, террористы не только не снизили боевую активность, но и нарастили атаки. По данным МИД, счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни, не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". Постпред РФ в ООН Василий Небензя позже заявлял, что военные акции России в Идлибе носят пропорциональный и избирательный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что террористы в Идлибской зоне организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и российских объектов.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
10 февраля, 20:00Война в Сирии
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
11120735
Обсудить 7
Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)НАТОСирияЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" в случае нападения
Сирийские военные на трассе Дамаск — Алеппо
Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО планируют обсудить российские ракетные системы
Сирийские военные в провинции Идлиб
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
СМИ сообщили об отправке Турцией бронетехники к границе с Сирией
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия отбила нападение боевиков на населенный пункт в Идлибе
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
В США осудили нападения на турецких военных в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Глава МИД Турции анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года
Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению "прокси-войны" с Сирией
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Источник сообщил о гибели пилотов сбитого сирийского вертолета
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео соболезнует в связи с гибелью турецких военных в Идлибе
Рядом с местом авиаудара в Идлиб, Сирия. 11 февраля 2020
Турция заявила о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе
Провинция Идлиб в Сирии
США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
Лента новостейМолния