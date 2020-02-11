В ГД внесли проект о минимальной зарплате медиков первичного звена

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия" во главе с лидером фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, по которому зарплата для медработников первичного звена должна быть не ниже средней по региону, а для педиатров и участковых врачей - в два раза выше, чем в среднем по региону, следует из электронной базы данных ГД.

"Законопроектом предлагается установить ограничение минимальной заработной платы врачей, в функции которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника, на уровне размера средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как поясняется, с этой целью в главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации вводится отдельная новая статья 350.1.

"В ней устанавливается ограничение минимальной заработной платы указанной категории врачей, а также закрепляется норма указа президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 года о средней заработной плате работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), которая должна составлять не менее чем 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе", - отмечается в документе.