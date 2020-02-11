Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T14:00+0300
https://ria.ru/20200211/1564543393.html
В ГД внесли проект о минимальной зарплате медиков первичного звена
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В ГД внесли проект о минимальной зарплате медиков первичного звена

14:00 11.02.2020
2030
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, по которому зарплата для медработников первичного звена должна быть не ниже средней по региону, а для педиатров и участковых врачей - в два раза выше, чем в среднем по региону, следует из электронной базы данных ГД.
"Законопроектом предлагается установить ограничение минимальной заработной платы врачей, в функции которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника, на уровне размера средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Вчера, 11:06
Минтруд отметил необходимость увеличить долю оклада в зарплате медиков
Как поясняется, с этой целью в главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации вводится отдельная новая статья 350.1.
"В ней устанавливается ограничение минимальной заработной платы указанной категории врачей, а также закрепляется норма указа президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 года о средней заработной плате работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), которая должна составлять не менее чем 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе", - отмечается в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект направлен на изменение баланса составляющих оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, поэтому его реализация не должна привести к увеличению объема финансирования здравоохранения в целом.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря 2019, 12:36Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей
1681000
Обсудить 0
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Минтруд отметил необходимость увеличить долю оклада в зарплате медиков
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
"Ведомости": правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области. 11 февраля 2020
Мишустин сообщил, что начинает поездки по регионам
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом
Здание Государственной Думы РФ
Госдума одобрила смягчение ответственности пограничников за проступок
Здание Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд предложил расширить применение "уголовного проступка"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией
Польская полиция
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
Лента новостейМолния