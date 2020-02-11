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СМИ сообщили о "неприятном" разговоре Богдана с Зеленским
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РИА Новости

СМИ сообщили о "неприятном" разговоре Богдана с Зеленским

13:55 11.02.2020 (обновлено: 14:09 11.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке после "неприятного разговора" с Владимиром Зеленским, сообщает "Украинская правда".
Детали беседы пока неизвестны, однако, по данным журналистов, 10 февраля Богдан собирал своих заместителей, чтобы сообщить о своем решении.
"Теперь каждый сам за себя", - цитирует издание слова Богдана на встрече с заместителями.
Как сообщалось ранее, Зеленский назначил на должность руководителя офиса президента Андрея Ермака, который является его советником с 2018 года.
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