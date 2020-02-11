СМИ сообщили о "неприятном" разговоре Богдана с Зеленским

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке после "неприятного разговора" с Владимиром Зеленским, сообщает "Украинская правда".
Детали беседы пока неизвестны, однако, по данным журналистов, 10 февраля Богдан собирал своих заместителей, чтобы сообщить о своем решении.
"Теперь каждый сам за себя", - цитирует издание слова Богдана на встрече с заместителями.
Как сообщалось ранее, Зеленский назначил на должность руководителя офиса президента Андрея Ермака, который является его советником с 2018 года.
3 ноября 2019, 11:40В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ