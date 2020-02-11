Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T13:30+0300
https://ria.ru/20200211/1564541619.html
Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии
https://cdn22.img.ria.ru/images/153148/40/1531484036_0:174:3023:1874_1036x0_80_0_0_0468589793f6cc74914187ff2820c096.jpg
РИА Новости

Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

13:27 11.02.2020 (обновлено: 13:30 11.02.2020)
1286
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны, заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"В рамках данной работы планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов", - сказал он, выступая в Госдуме по теме ратификации протокола между РФ и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории этой страны.
"Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома "Кант", - добавил Панков.
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ в Киргизии, который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Российская авиабаза "Кант" была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Она оснащена самолетами Су-25СМ и вертолетами Ми-8МТВ и структурно входит в состав Центрального военного округа России.
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
6 февраля, 09:38Новое оружие России
Перспективные российские корабли получат комплекс ПВО "Деривация"
3300100
Обсудить 1
Су-25СМНиколай ПанковГосдума РФОДКБВладимир ПутинМоскваБезопасностьРоссияКиргизия
Рекомендуем
Сирийские военные в провинции Идлиб
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО планируют обсудить российские ракетные системы
Сирийские военные на трассе Дамаск — Алеппо
Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Президент РФ Владимир Путин
ВЦИОМ: 43 процента россиян считают, что Путин избегает конфликта с США
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления Столтенберга про распад ДРСМД
Графеновая атомная структура
Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок
МИД в Москве
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
Здание МИД России
В МИД прокомментировали желание Белоруссии купить нефть у других стран
Франц Клинцевич
Клинцевич обвинил Трампа в абсолютной безграмотности в военной сфере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния