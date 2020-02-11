Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны, заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"В рамках данной работы планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов", - сказал он, выступая в Госдуме по теме ратификации протокола между РФ и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории этой страны.
"Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома "Кант", - добавил Панков.
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ в Киргизии, который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Российская авиабаза "Кант" была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Она оснащена самолетами Су-25СМ и вертолетами Ми-8МТВ и структурно входит в состав Центрального военного округа России.