Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

"В рамках данной работы планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов", - сказал он, выступая в Госдуме по теме ратификации протокола между РФ и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории этой страны.