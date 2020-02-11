Песков прокомментировал идею увеличить число президентской квоты в СФ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение увеличить число президентской квоты в Совете Федерации, заявил, что пока принятых решений нет.
Ранее глава думского комитета по законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников (ЕР) заявил, что поправками в Конституцию РФ предлагается увеличить число президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус.
"Ничего пока не определено, принятых решений нет. Это одно из многих предложений, инициатив, которые озвучиваются в рамках рабочей группы. Здесь мне вам нового нечего сообщить. Вся информация идет оттуда, но эта информация скорее о тех темах, которые находятся на повестке дня в плане дискуссии, не в плане принятых решений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит президентская квота в СФ и как в Кремле оценивают данную инициативу.
На вопрос, когда может поступать реакция от Кремля, он ответил, что четкого "дедлайна" в данном случае нет.
"Работа ведется, но давайте дождемся четверга, там какие-то заявления будут сделаны", - пояснил Песков.