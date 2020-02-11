Песков прокомментировал идею увеличить число президентской квоты в СФ

"Ничего пока не определено, принятых решений нет. Это одно из многих предложений, инициатив, которые озвучиваются в рамках рабочей группы. Здесь мне вам нового нечего сообщить. Вся информация идет оттуда, но эта информация скорее о тех темах, которые находятся на повестке дня в плане дискуссии, не в плане принятых решений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит президентская квота в СФ и как в Кремле оценивают данную инициативу.