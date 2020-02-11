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2020-02-11T13:16+0300
https://ria.ru/20200211/1564540517.html
Песков прокомментировал идею увеличить число президентской квоты в СФ
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РИА Новости

Песков прокомментировал идею увеличить число президентской квоты в СФ

13:16 11.02.2020
1652
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение увеличить число президентской квоты в Совете Федерации, заявил, что пока принятых решений нет.
Ранее глава думского комитета по законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников (ЕР) заявил, что поправками в Конституцию РФ предлагается увеличить число президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус.
"Ничего пока не определено, принятых решений нет. Это одно из многих предложений, инициатив, которые озвучиваются в рамках рабочей группы. Здесь мне вам нового нечего сообщить. Вся информация идет оттуда, но эта информация скорее о тех темах, которые находятся на повестке дня в плане дискуссии, не в плане принятых решений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит президентская квота в СФ и как в Кремле оценивают данную инициативу.
На вопрос, когда может поступать реакция от Кремля, он ответил, что четкого "дедлайна" в данном случае нет.
"Работа ведется, но давайте дождемся четверга, там какие-то заявления будут сделаны", - пояснил Песков.
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Конституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
а можно после выхода на пенсию получать з/п на последнем месте работы?
11 февраля, 18:27
Сергей Волков
4030100
7 пожизненных президентских сенаторов останутся последующим президентам, которые уже не смогут назначить своих (пока живы прежние). Явное нарушение балланса и справедливого распределения ответственности. Хотя сама по себе идея такой "семибоярщины" уже выглядит дикой.
11 февраля, 13:44
DIDenis Inkognito
3200201
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