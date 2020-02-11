Эксперт оценил возможное выдвижение Меркель в канцлеры в 2021 году

БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Возвращение Возвращение Ангелы Меркель в "большую политику после заявлений председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы фарсом и выставило бы действующего канцлера на смех, политическое наследие Меркель сегодня находится под вопросом, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

Ранее Крамп-Карренбауэр сообщила журналистам, что не будет баллотироваться в канцлеры ФРГ на следующих выборах в Германии, а также сдаст свои полномочия главы ХДС , когда будет утверждена кандидатура нового кандидата в канцлеры от партии. Она добавила, что сохранит пост главы Минобороны в действующем правительстве Меркель.

В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту главы правительства ФРГ - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена.

"Это было бы фарсом, разрушением табу. Меркель четко заявила о том, что она после 2021 года не будет занимать какие-либо политические посты. Считаю, что она не может взять обратно данное слово, иначе она будет просто поднята на смех", - сказал Рар.

Он добавил, что Меркель "сделала нечто невообразимое с ХДС, она эту партию идеологически и с точки зрения состава полностью изменила". В итоге, ХДС сегодня "больше не консервативная "народная партия", а партия левого толка", либеральная и близкая к идеям "зеленых". Крамп-Карренбауэр была "преемницей Меркель", которая "могла бы продолжать этот либеральный, "зеленый" курс", ее уход - это "конец системы Меркель" в ХДС, считает эксперт. Других кандидатов, которые бы могли поддержать этот курс, пока не наблюдается. Ни бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, ни премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет не являются достаточно "левыми политиками" в этом смысле, считает Рар.

"Мерц, который уже сейчас позиционирует себя как следующий кандидат в канцлеры, представитель правого лагеря. Его политика будет направлена на раскол правой "Альтернативы для Германии" и возврат бывших членов ХДС, которые перебежали в АдГ. Он будет бороться с левым и "зеленым" лагерем, изменит партию. Это положит конец многим карьерам в ХДС", - заявил Рар.

Он добавил, что и федеральный министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, который может претендовать на лидерство в ХДС, "тоже правый политик" и вряд ли поддержит "политическое наследие" уходящего канцлера.