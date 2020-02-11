Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться, заявил Песков

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе, но если посчитают нужным - такая встреча произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если президенты посчитают необходимым, пока они такого решения не принимали", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, необходимо ли уже провести личную встречу Путина и Эрдогана для обсуждения ситуации в Идлибе.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка.