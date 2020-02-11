Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T13:08+0300
https://ria.ru/20200211/1564538981.html
Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться, заявил Песков
https://cdn21.img.ria.ru/images/156360/19/1563601964_0:143:2846:1745_1036x0_80_0_0_0bffac279f85601aa722b25cd2d57fdd.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган пока не планируют встречаться, заявил Песков

12:48 11.02.2020 (обновлено: 13:08 11.02.2020)
219
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган пока не планируют встречаться в свете обострения ситуации в сирийском Идлибе, но если посчитают нужным - такая встреча произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если президенты посчитают необходимым, пока они такого решения не принимали", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, необходимо ли уже провести личную встречу Путина и Эрдогана для обсуждения ситуации в Идлибе.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
10 февраля, 20:39Война в Сирии
Турция призвала немедленно прекратить атаки на ее военных в Идлибе
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Патруль российской военной полиции в Сирии
10 февраля, 23:10Война в Сирии
Турция не участвовала в совместном с Россией патрулировании в Сирии
830000
Обсудить 1
Идлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Кадр из фильма Титаник
Самый дорогой артефакт с "Титаника" представили на выставке в США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Глава МИД Турции анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана
Сирийские военные в провинции Идлиб
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба
Провинция Идлиб в Сирии
США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе
Сергей Рябков
Россия и США продолжают контакты по ситуации в Идлибе, заявил Рябков
Президент России Владимир Путин
Путин проведет встречу с Сечиным
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Сечин могут обменяться мнениями о сделке ОПЕК+
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года
Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению "прокси-войны" с Сирией
Полиция Турции
В Турции 28 человек арестуют по подозрению в связях с Гюленом
Президент РФ Владимир Путин
Кремль не стал комментировать, какое мнение у Путина по сделке ОПЕК+
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о супербыстрых ракетах
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор Путина и Эрдогана
Военные в Ливии
В МИД оценили развитие ситуации в Ливии
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Прошение об отставке Суркова еще не подписано, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния