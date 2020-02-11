Россияне стали чаще посещать Шри-Ланку и Мальдивы

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Число российских туристов на Шри-Ланке в 2019 году увеличилось на треть по сравнению с 2018 годом, также рост отмечается на Мальдивах, заявил в интервью РИА Новости посол РФ на Шри-Ланке и в Республике Мальдивы Юрий Материй.

"По итогам 2019 года Шри-Ланку посетили более 86 тысяч россиян, что на 34,2 процента больше, чем в 2018 году, Мальдивы — более 83 тысячи человек, рост составил 17,5 процента", — сообщил он.