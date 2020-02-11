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Туризм
2020-02-11T14:44+0300
https://ria.ru/20200211/1564537728.html
Россияне стали чаще посещать Шри-Ланку и Мальдивы
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РИА Новости

Россияне стали чаще посещать Шри-Ланку и Мальдивы

14:44 11.02.2020
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Число российских туристов на Шри-Ланке в 2019 году увеличилось на треть по сравнению с 2018 годом, также рост отмечается на Мальдивах, заявил в интервью РИА Новости посол РФ на Шри-Ланке и в Республике Мальдивы Юрий Материй.
"По итогам 2019 года Шри-Ланку посетили более 86 тысяч россиян, что на 34,2 процента больше, чем в 2018 году, Мальдивы — более 83 тысячи человек, рост составил 17,5 процента", — сообщил он.
Увеличению турпотока во многом способствует наличие прямых рейсов Москва – Коломбо и Москва – Мале, отметил посол. Также местные власти организовали получение въездных виз прямо в аэропорту города Коломбо по прилету, а между Мальдивской Республикой и Российской Федерацией летом 2019 года подписано соглашение о взаимной отмене виз, напомнил Материй.
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