Эксперты: перелеты на День Святого Валентина подешевели

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Средний чек на перелеты туда-обратно с отправлением 13-14 февраля и возвращением 15-16 февраля снизились в цене с 8 826 до 7 100 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.

Средняя стоимость перелета по России снизилась с 7 549 до 5 749 рублей (-24 процента), а за границу – с 20 224 до 15 365 рублей (-14 процента). Самые популярные направления на предстоящие выходные в России – Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. За границей – Рига, Ларнака, Минск, Рим и Стамбул.

Наибольшее число вылетом, судя по данным экспертов сервиса, приходится на пассажиров в возрасте 30-35 лет (19 процентов), на втором месте – 20-25-летние (16,2 процента), на третьем – 35-40 летние (15,3 процента).