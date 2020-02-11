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Эксперты: перелеты на День Святого Валентина подешевели
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РИА Новости

Эксперты: перелеты на День Святого Валентина подешевели

12:40 11.02.2020
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Средний чек на перелеты туда-обратно с отправлением 13-14 февраля и возвращением 15-16 февраля снизились в цене с 8 826 до 7 100 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.
Средняя стоимость перелета по России снизилась с 7 549 до 5 749 рублей (-24 процента), а за границу – с 20 224 до 15 365 рублей (-14 процента). Самые популярные направления на предстоящие выходные в России – Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. За границей – Рига, Ларнака, Минск, Рим и Стамбул.
Наибольшее число вылетом, судя по данным экспертов сервиса, приходится на пассажиров в возрасте 30-35 лет (19 процентов), на втором месте – 20-25-летние (16,2 процента), на третьем – 35-40 летние (15,3 процента).
На данный момент самые дешевые направления для прямых авиаперелетов в обе стороны на предстоящие выходные – Санкт-Петербург (от 3 739 рублей), Краснодар (от 4 579 рублей), Набережные Челны (от 4 817 рублей), Чебоксары (от 4 901 рублей) и Уфа (от 5 113 рублей). За границей – Минск (от 5 590 рублей), Братислава (от 7 417 рублей), Кишинёв (от 8 481 рублей), Лондон (от 8 917 рублей) и Гюмри (от 8 959 рублей).
Колизей в Риме
4 февраля, 05:30Туризм
Эксперты рассказали, куда туристы поедут на День святого Валентина
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ТуризмТуризмтуристыЛарнака (район)Новости - ТуризмУфаГюмриКраснодарСимферопольРимЛондонСочиМинскКишиневРигаСтамбулРостов-на-ДонуЧебоксарыСанкт-ПетербургБратиславаНабережные Челны
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