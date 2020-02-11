На Шри-Ланке может быть построена российская АЭС, сообщил посол

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Идея строительства Россией атомной электростанции на Шри-Ланке может быть предметом обсуждения и в долгосрочной перспективе возможна ее реализация с учетом существенного роста энергопотребления в стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ на Шри-Ланке Юрий Материй.
"Власти Шри-Ланки являются сторонниками экологически чистой энергетики. Основной целью, которая стоит перед государством, выступает мягкий переход от имеющихся "грязных" (уголь, нефть) энергоносителей к "чистым" (газ, альтернативные источники). Вопрос использования атома является в этой связи весьма перспективным. Работа в этом направлении уже начата", - рассказал Материй.
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Как отметил посол, в 2017 году впервые между "Росатомом" и профильными ланкийскими ведомствами состоялись консультации по предложенному российской стороной проекту межправсоглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Работа по этому направлению ведется, добавил он.
"АЭС – конечный результат межгосударственного взаимодействия по использованию мирного атома. С учетом проявленного интереса и поступательного экономического развития в Шри-Ланке отмечается существенный рост энергопотребления. В этой связи идея строительства атомной электростанции вполне может быть предметом обсуждения и в долгосрочной перспективе возможна ее реализация", - подчеркнул дипломат.