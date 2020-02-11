На Шри-Ланке может быть построена российская АЭС, сообщил посол

"Власти Шри-Ланки являются сторонниками экологически чистой энергетики. Основной целью, которая стоит перед государством, выступает мягкий переход от имеющихся "грязных" (уголь, нефть) энергоносителей к "чистым" (газ, альтернативные источники). Вопрос использования атома является в этой связи весьма перспективным. Работа в этом направлении уже начата", - рассказал Материй.

"АЭС – конечный результат межгосударственного взаимодействия по использованию мирного атома. С учетом проявленного интереса и поступательного экономического развития в Шри-Ланке отмечается существенный рост энергопотребления. В этой связи идея строительства атомной электростанции вполне может быть предметом обсуждения и в долгосрочной перспективе возможна ее реализация", - подчеркнул дипломат.