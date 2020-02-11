Посол: Россия пока не приглашала власти Литвы на 75-летие Победы

"По моим данным, на данный момент, приглашения не направлялись", - сказал Удальцов, отметив, что этот вопрос более точно можно выяснить в администрации президента РФ.
"Мы обратили внимание на то, что посол Литвы в Москве в последние годы не участвует в параде Победы на Красной площади, объясняя это политическими соображениями, а участвует только в торжественных приемах по этому поводу", - добавил дипломат.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
7 февраля, 12:34Абэ примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы