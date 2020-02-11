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Посол: Россия пока не приглашала власти Литвы на 75-летие Победы
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РИА Новости

Посол: Россия пока не приглашала власти Литвы на 75-летие Победы

11:39 11.02.2020
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© Фото : Посольство России в ЛитвеПосол России в Литве Александр Удальцов
Посол России в Литве Александр Удальцов
© Фото : Посольство России в Литве
Посол России в Литве Александр Удальцов . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия пока не направляла приглашения руководству Литвы на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы 9 мая в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Литве Александр Удальцов.
"По моим данным, на данный момент, приглашения не направлялись", - сказал Удальцов, отметив, что этот вопрос более точно можно выяснить в администрации президента РФ.
"Мы обратили внимание на то, что посол Литвы в Москве в последние годы не участвует в параде Победы на Красной площади, объясняя это политическими соображениями, а участвует только в торжественных приемах по этому поводу", - добавил дипломат.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
7 февраля, 12:34
Абэ примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы
2820001
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Александр УдальцовДень ПобедыЮрий УшаковРоссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
и не надо. Нам фашисты на празднике ни к чему
11 февраля, 11:41
НСНаталья Светлова
1300000
Не надо приглашать на 75летие Победы правительства-русофобов. Приглашайте тех, кто ещё жив и проливал свою кровь и пот за эту победу!
11 февраля, 11:43
ttrit77
1100000
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