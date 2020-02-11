В Петербурге два избивших подростка экс-полицейских получили сроки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд приговорил к реальным срокам двух экс-полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши в Петербурге, задержанного за административное правонарушение, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Суд назначил наказание Заброде в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Аунингу в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
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Фигуранты дела были взяты под стражу в зале суда.
В пресс-службе отметили, что дело слушалось в особом порядке, подсудимые вину признали полностью, раскаялись, извинились. Выплатили потерпевшему по 50 тысяч рублей каждый.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел вечером 28 мая в 80-м отделе полиции Петербурга, куда подросток был доставлен за административное правонарушение и где двое полицейских-водителей Заброда и Аунинг "нанесли не менее четырех ударов специальным средством – резиновой палкой в область ягодиц (юноши – ред.), лежащего на полу в наручниках, а также по спине потерпевшего".
Экс-сотрудники полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий.