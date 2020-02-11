В Петербурге два избивших подростка экс-полицейских получили сроки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд приговорил к реальным срокам двух экс-полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши в Колпинский районный суд приговорил к реальным срокам двух экс-полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши в Петербурге , задержанного за административное правонарушение, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Суд назначил наказание Заброде в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Аунингу в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела были взяты под стражу в зале суда.

В пресс-службе отметили, что дело слушалось в особом порядке, подсудимые вину признали полностью, раскаялись, извинились. Выплатили потерпевшему по 50 тысяч рублей каждый.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел вечером 28 мая в 80-м отделе полиции Петербурга, куда подросток был доставлен за административное правонарушение и где двое полицейских-водителей Заброда и Аунинг "нанесли не менее четырех ударов специальным средством – резиновой палкой в область ягодиц (юноши – ред.), лежащего на полу в наручниках, а также по спине потерпевшего".