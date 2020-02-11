СК проверит жалобу больной раком жительницы Самары

САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после публикаций о том, что больной раком жительнице Следователи проводят проверку после публикаций о том, что больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.

Ранее пациентка Самарского онкологического диспансера написала на своей странице в Facebook, что ей приходится каждый день, включая праздники и выходные, ездить в медучреждение, так как препарат "Тагриссо", который она принимает в рамках лечения рака легких, выдают ей по одной таблетке в сутки.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы СУСК, в рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, а также законность применения норм регионального законодательства об обеспечении льготными лекарствами граждан.