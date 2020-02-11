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СК проверит жалобу больной раком жительницы Самары
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РИА Новости

СК проверит жалобу больной раком жительницы Самары

11:28 11.02.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после публикаций о том, что больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
Ранее пациентка Самарского онкологического диспансера написала на своей странице в Facebook, что ей приходится каждый день, включая праздники и выходные, ездить в медучреждение, так как препарат "Тагриссо", который она принимает в рамках лечения рака легких, выдают ей по одной таблетке в сутки.
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"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы СУСК, в рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, а также законность применения норм регионального законодательства об обеспечении льготными лекарствами граждан.
Как поясняли ранее РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, препарат "Тагриссо" распоряжением правительства РФ включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года. В настоящее время, уточнили в ведомстве, осуществляется закупка данного препарата. В связи с этим, пояснили в минздраве, было принято решение о назначении пациентке необходимого ей лекарства по программе обязательного медицинского страхования в условиях дневного стационара. В дальнейшем, отметили в ведомстве, пациентка будет получать препарат по рецепту врача в амбулаторных условиях и принимать его дома.
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Следственный комитет России (СК РФ)СамараСамарская областьРоссияОбщество
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