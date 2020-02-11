Минтруд отметил необходимость увеличить долю оклада в зарплате медиков

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Долю оклада в зарплате медиков надо поднимать, Долю оклада в зарплате медиков надо поднимать, Минтруд совместно с Минздравом прорабатывает чёткий перечень надбавок, которые должны быть в здравоохранении, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков

"Мы с коллегами из Минздрава... прорабатываем с ними... чёткий перечень сформулированных надбавок, которые должны быть сформированы в здравоохранении именно для того, чтобы сформировать чёткие и понятные подходы к определению итоговой заработной платы", - сказал Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Котяков отметил, что в министерстве также видят существенный перекос в доле оклада в зарплате в медицинских учреждениях.

"Мы чётко понимаем, что необходимо оклад поднимать", - уточнил министр.