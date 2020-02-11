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Минтруд отметил необходимость увеличить долю оклада в зарплате медиков
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РИА Новости

Минтруд отметил необходимость увеличить долю оклада в зарплате медиков

11:06 11.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Долю оклада в зарплате медиков надо поднимать, Минтруд совместно с Минздравом прорабатывает чёткий перечень надбавок, которые должны быть в здравоохранении, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Мы с коллегами из Минздрава... прорабатываем с ними... чёткий перечень сформулированных надбавок, которые должны быть сформированы в здравоохранении именно для того, чтобы сформировать чёткие и понятные подходы к определению итоговой заработной платы", - сказал Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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Котяков отметил, что в министерстве также видят существенный перекос в доле оклада в зарплате в медицинских учреждениях.
"Мы чётко понимаем, что необходимо оклад поднимать", - уточнил министр.
Он добавил, что уже сейчас понятно, что этот посыл нужно распространить на другие отрасли соцсферы. В Минтруде сформирован план-график изменения отраслевых систем, подход будет обработан на отрасли здравоохранения, добавил Котяков.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Совет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
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