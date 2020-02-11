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Косачев: США формируют бюджет как инструмент экономической агрессии
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РИА Новости

Косачев: США формируют бюджет как инструмент экономической агрессии

10:58 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США беспокоит независимая позиция РФ в мире, поэтому свой бюджет они рассматривают как инструмент экономической агрессии против Москвы, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Россия и Китай названы главными врагами США в проекте бюджета на 2021 год. Кроме того, бюджет предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ, 24 миллионов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
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"Бюджет США предусматривает серьезные сокращения помощи иностранным государствам, но на "гибридные войны" денег как раз хватает: так 763,8 миллионов долларов предполагается выделить государствам Европы и Центральной Азии с целью противодействия влиянию России. Это и есть цена европейской и азиатской русофобии", - сказал сенатор.
По его словам, это полезная строка в американском бюджете для всех тех, кто любит упрекать Россию, что она "умудрилась" настроить против себя соседей.
"Настройка" оценивается в более чем 700 миллионов долларов, и это только прямые затраты на поддержание антироссийского градуса в Европе и Азии – а сколько идет по другим каналам, через псевдонезависимые фонды и тому подобное? И это только одна Америка", - сказал Косачев.
Ещё 24 миллиона долларов планируют выделить на противодействие "российской пропаганде и дезинформации", то есть на борьбу с медийным инакомыслием, добавил он.
"Любопытна констатация в документе о том, что "Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию", отметил парламентарий. То есть из стагнирующей или упадочной страны с "разорванной в клочья экономикой" мы вдруг для Вашингтона превратились в "возрождающееся" и, что уж совсем недопустимо, "национальное" государство, то есть действующее в собственных, а не в американских интересах, подчеркнул он. "Отсюда и бюджет как инструмент экономической агрессии", - сказал Косачев.
"Увы, ничего нового, еще один срез американских фобий, путающих угрозы грубому доминированию США в мире с угрозами самой Америке. Когда там поймут, что это разные вещи, то Вашингтону не придется тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы ссорить соседей на других континентах", - заключил сенатор.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
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