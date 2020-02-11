Косачев: США формируют бюджет как инструмент экономической агрессии

"Любопытна констатация в документе о том, что "Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию", отметил парламентарий. То есть из стагнирующей или упадочной страны с "разорванной в клочья экономикой" мы вдруг для Вашингтона превратились в "возрождающееся" и, что уж совсем недопустимо, "национальное" государство, то есть действующее в собственных, а не в американских интересах, подчеркнул он. "Отсюда и бюджет как инструмент экономической агрессии", - сказал Косачев.