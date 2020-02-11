Зрители и актеры рассказали об эвакуации на премьере "Лед 2" в Москве

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вчера, в московском кинотеатре "Октябрь" Вчера, в московском кинотеатре "Октябрь" была сорвана премьера фильма "Лед 2" с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой. Причиной стало короткое замыкание электрооборудования, которое произошло практически в конце показа. Из-за этого зрителей начали экстренно эвакуировать в целях безопасности.

Посмотреть ленту Жоры Крыжовникова пришли полторы тысячи зрителей, в том числе многие знаменитости: Алла Пугачева, Светлана Лобода, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Настасья Самбурская, Юлия Пересильд с дочками.

Актеры и музыканты успели попозировать фотографам, а кто-то даже ответить на вопросы журналистов. Например, исполнитель главной роли Александр Петров объяснил, чему учит история, рассказанная в фильме.

"Надо жить здесь и сейчас, быть собой. Не сдаваться несмотря ни на что. Еще в фильме можно найти ответы на другие важные вопросы", — прокомментировал актер.

На премьере он появился вместе со Стасей Милославской. После эвакуации Петров опубликовал в инстаграме серию совместных фотографий с ней и написал большой пост.

"Премьера состоялась, несмотря на эвакуацию. Я верю в приметы. Поэтому фильм "Лед 2" — народный. Значит, и премьера тоже должна быть народной: увидимся 14 февраля в кино. Мы все, а именно, создатели фильма, приглашенные люди хотят досмотреть его. Видимо, сегодня писалась история", — заявил Александр Петров.

Он рассказал, что многие дети плакали, когда началась эвакуация. Но не из-за страха.

"Детям не дали досмотреть их фильм, в котором они уже находились. Так вот. Видимо, это знак. И, видимо, очень хороший", — подчеркнул он.

Алла Пугачева тоже заявила , что пойдет в кинотеатр еще раз.

"Премьера фильма "Лед-2". Как только героиня запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", — написала Пугачева.

По словам свидетелей произошедшего, зрители покинули кинотеатр в течение нескольких минут. Правда, многие вышли на улицу без верхней одежды, так как сдали ее в гардероб.

"Я в куртке был. Не стал сдавать. Это на пользу пошло, — сообщил корреспонденту РИА Новости Илья Шульпин. — Мы сидели, смотрели фильм и "бабах" — "чрезвычайная ситуация". Я сначала подумал, в кино что-то происходит, но потом понял, что не тут-то было. И народ тоже. Все побежали к выходу".

Илья рассказал, что от просмотра осталось впечатление "незаконченности".

"Остановили на самом интересном моменте. Минут 20 до конца оставалось", — уточнил он.

Его мнение поддержали и другие зрители, которые после эвакуации стали размещать посты в социальных сетях. Многие планируют еще раз сходить на "Лед 2" и узнать, чем все закончилось.

"Это должен был быть прекрасный вечер на предпремьерном показе фильма. А в итоге все загорелось, и не только кинотеатр. К слову, кино была великолепно, а пение Александра Петрова восхитительно", — написала @itistishka_.

"А мы сегодня, супер-веселой и дружной компанией смотрели премьерный показ "Лед 2". Вечер был полон сюрпризов! Фильм, который мы так ждали, досмотреть не удалось. На самом интересном месте — чрезвычайная тревога и просьба всем покинуть здание. Ну что ж, придется идти еще раз, чтобы досмотреть до конца", — сделала публикацию @filova_nastya.