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2020-02-11T12:17+0300
https://ria.ru/20200211/1564531589.html
Зрители и актеры рассказали об эвакуации на премьере "Лед 2" в Москве
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РИА Новости

Зрители и актеры рассказали об эвакуации на премьере "Лед 2" в Москве

12:17 11.02.2020
1871
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктеры Александр Петров, Виталия Корниенко и Аглая Тарасова на премьере фильма "Лёд 2"
Актеры Александр Петров, Виталия Корниенко и Аглая Тарасова на премьере фильма Лёд 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вчера, в московском кинотеатре "Октябрь" была сорвана премьера фильма "Лед 2" с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой. Причиной стало короткое замыкание электрооборудования, которое произошло практически в конце показа. Из-за этого зрителей начали экстренно эвакуировать в целях безопасности.
Посмотреть ленту Жоры Крыжовникова пришли полторы тысячи зрителей, в том числе многие знаменитости: Алла Пугачева, Светлана Лобода, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Настасья Самбурская, Юлия Пересильд с дочками.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Дизайнер Игорь Гуляев и певица Алла Пугачева

Дизайнер Игорь Гуляев и певица Алла Пугачева на премьере фильма Лёд 2 в киноцентре Октябрь в Москве.
1 из 8

Дизайнер Игорь Гуляев и певица Алла Пугачева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певица Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода на премьере фильма Лёд 2 в киноцентре Октябрь в Москве
2 из 8

Певица Светлана Лобода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева

Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева на премьере фильма Лёд 2
3 из 8

Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Актриса Настасья Самбурская

Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2
4 из 8

Актриса Настасья Самбурская

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд с дочками Аней (справа) и Машей

Актриса Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма Лёд 2
5 из 8

Актриса Юлия Пересильд с дочками Аней (справа) и Машей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной

Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной на премьере фильма Лёд 2
6 из 8

Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певица Назима

Певица Назима на премьере фильма Лёд 2
7 из 8

Певица Назима

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Актер Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко на премьере фильма Лёд 2
8 из 8

Актер Павел Деревянко

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Дизайнер Игорь Гуляев и певица Алла Пугачева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 8

Певица Светлана Лобода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 8

Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Актриса Настасья Самбурская

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 8

Актриса Юлия Пересильд с дочками Аней (справа) и Машей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 8

Певица Назима

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 8

Актер Павел Деревянко

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Актеры и музыканты успели попозировать фотографам, а кто-то даже ответить на вопросы журналистов. Например, исполнитель главной роли Александр Петров объяснил, чему учит история, рассказанная в фильме.

"Надо жить здесь и сейчас, быть собой. Не сдаваться несмотря ни на что. Еще в фильме можно найти ответы на другие важные вопросы", — прокомментировал актер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров на премьере фильма "Лёд 2" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Актер Александр Петров на премьере фильма Лёд 2 в киноцентре Октябрь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Актер Александр Петров на премьере фильма "Лёд 2" в киноцентре "Октябрь" в Москве
На премьере он появился вместе со Стасей Милославской. После эвакуации Петров опубликовал в инстаграме серию совместных фотографий с ней и написал большой пост.

"Премьера состоялась, несмотря на эвакуацию. Я верю в приметы. Поэтому фильм "Лед 2" — народный. Значит, и премьера тоже должна быть народной: увидимся 14 февраля в кино. Мы все, а именно, создатели фильма, приглашенные люди хотят досмотреть его. Видимо, сегодня писалась история", — заявил Александр Петров.

Он рассказал, что многие дети плакали, когда началась эвакуация. Но не из-за страха.
"Детям не дали досмотреть их фильм, в котором они уже находились. Так вот. Видимо, это знак. И, видимо, очень хороший", — подчеркнул он.
Алла Пугачева тоже заявила, что пойдет в кинотеатр еще раз.
"Премьера фильма "Лед-2". Как только героиня запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", — написала Пугачева.
По словам свидетелей произошедшего, зрители покинули кинотеатр в течение нескольких минут. Правда, многие вышли на улицу без верхней одежды, так как сдали ее в гардероб.

"Я в куртке был. Не стал сдавать. Это на пользу пошло, — сообщил корреспонденту РИА Новости Илья Шульпин. — Мы сидели, смотрели фильм и "бабах" — "чрезвычайная ситуация". Я сначала подумал, в кино что-то происходит, но потом понял, что не тут-то было. И народ тоже. Все побежали к выходу".

Илья рассказал, что от просмотра осталось впечатление "незаконченности".
"Остановили на самом интересном моменте. Минут 20 до конца оставалось", — уточнил он.
Его мнение поддержали и другие зрители, которые после эвакуации стали размещать посты в социальных сетях. Многие планируют еще раз сходить на "Лед 2" и узнать, чем все закончилось.
"Это должен был быть прекрасный вечер на предпремьерном показе фильма. А в итоге все загорелось, и не только кинотеатр. К слову, кино была великолепно, а пение Александра Петрова восхитительно", — написала @itistishka_.
"А мы сегодня, супер-веселой и дружной компанией смотрели премьерный показ "Лед 2". Вечер был полон сюрпризов! Фильм, который мы так ждали, досмотреть не удалось. На самом интересном месте — чрезвычайная тревога и просьба всем покинуть здание. Ну что ж, придется идти еще раз, чтобы досмотреть до конца", — сделала публикацию @filova_nastya.
"Уже на улице после эвакуации с премьеры фильма "Лед 2" в киноцентре "Октябрь". Печально, но слава Богу все люди живы и здоровы. Многие были с детками. Обидно за съемочную группу, что так получилось. Сам фильм — замечательный!" — поделилась впечатлениями @vika_ostroverkhova.
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