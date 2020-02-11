Зрители и актеры рассказали об эвакуации на премьере "Лед 2" в Москве

Дизайнер Игорь Гуляев и певица Алла Пугачева
Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева
Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева
Актриса Юлия Пересильд с дочками Аней (справа) и Машей
Актриса Юлия Пересильд с дочками Аней (справа) и Машей
Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной
Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной
Дизайнер Игорь Гуляев и певица Алла Пугачева
Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева
Актриса Юлия Пересильд с дочками Аней (справа) и Машей
Телеведущий Гарик Мартиросян с супругой Жанной
"Надо жить здесь и сейчас, быть собой. Не сдаваться несмотря ни на что. Еще в фильме можно найти ответы на другие важные вопросы", — прокомментировал актер.
"Премьера состоялась, несмотря на эвакуацию. Я верю в приметы. Поэтому фильм "Лед 2" — народный. Значит, и премьера тоже должна быть народной: увидимся 14 февраля в кино. Мы все, а именно, создатели фильма, приглашенные люди хотят досмотреть его. Видимо, сегодня писалась история", — заявил Александр Петров.
"Я в куртке был. Не стал сдавать. Это на пользу пошло, — сообщил корреспонденту РИА Новости Илья Шульпин. — Мы сидели, смотрели фильм и "бабах" — "чрезвычайная ситуация". Я сначала подумал, в кино что-то происходит, но потом понял, что не тут-то было. И народ тоже. Все побежали к выходу".