Алла Пугачева хочет досмотреть "Лед-2", прерванный из-за эвакуации

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Певица Алла Пугачева написала на своей странице в Instagram, что планирует досмотреть фильм "Лед-2", на премьере которого в понедельник произошла эвакуация из кинотеатра "Октябрь" из-за замыкания проводки.
"Премьера фильма "Лед-2". Как только героиня запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", - написала Пугачева.
В понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности. По словам собеседника агентства, до приезда пожарных подразделений МЧС администрация кинотеатра перевела людей в безопасное место. В это время в кинотеатре проходила премьера фильма "Лед-2" Жоры Крыжовникова.