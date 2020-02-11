Алла Пугачева хочет досмотреть "Лед-2", прерванный из-за эвакуации

Дизайнер Игорь Гуляев и певица Алла Пугачева на премьере фильма "Лёд 2" в киноцентре "Октябрь" в Москве.

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Певица Алла Пугачева написала на своей странице в Instagram, что планирует досмотреть фильм "Лед-2", на премьере которого в понедельник произошла эвакуация из кинотеатра "Октябрь" из-за замыкания проводки.

"Премьера фильма "Лед-2". Как только героиня запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", - написала Пугачева.