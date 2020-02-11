Посол в ФРГ призвал пресекать попытки переписывания Великой Победы

БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Россия заплатила страшную цену за Победу в Россия заплатила страшную цену за Победу в Великой Отечественной войне , поэтому необходимо жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания данных исторических событий в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, заявил в интервью РИА Новости, приуроченному ко Дню дипломата в РФ, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев

"Наша страна заплатила страшную цену за Великую Победу, освобождение Европы и всего мира от "коричневой чумы" фашизма: на алтарь Победы были положены 27 миллионов жизней, не поддающиеся исчислению разрушения, горе и страдания простых людей. Наш священный долг – бережно хранить память о беспримерном подвиге советского народа, а также жёстко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям", - заявил посол.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил в интервью немецкому таблоиду BILD, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

По словам Нечаева, Германия, "вне всякого сомнения, занимает особое место в контексте празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которому в России придают огромное значение". Он напомнил, что на территории современной ФРГ находятся около 4 тысяч воинских захоронений, в которых покоятся около 800 тысяч советских граждан. В России "высоко ценят усилия германской стороны по добросовестному уходу и поддержанию их состояния в надлежащей форме", добавил высокопоставленный дипломат.

Посол рассказал, что в этом году в Германии пройдёт целый комплекс памятных мероприятий, посвящённых освобождению страны от фашистского гнёта. Первым знаковым событием такого рода, по словам Нечаева, стало проведение 31 января 2020 года в городе Кинитц торжественной церемонии возложения венков павшим советским солдатам, в котором приняло участие земельное и коммунальное руководство федеральной земли Бранденбург. Этот населённый пункт был первым на территории современной Германии освобождён Красной армией в январе 1945 года, оттуда был начат победоносный марш-бросок на Берлин.

"Аналогичные мероприятия запланированы и в других германских городах, где развернулись кровопролитные баталии Великой Отечественной войны, о чём сегодня напоминают многочисленные мемориалы павшим освободителям. Посольство и генеральные консульства России в ФРГ активно вовлечены в подготовку данных мероприятий. Не оставим без внимания ни одно памятное событие на пути к Великой Победе, среди которых стоит особо упомянуть взятие Зееловских высот, встречу советских и американских войск на Эльбе... Торжества достигнут своей кульминации 8 и 9 мая", - сказал высокопоставленный дипломат.