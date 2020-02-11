В Совфеде рассказали о значении введения соцконтракта для многодетных

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Помощь властей многодетным семьям не должна ограничиваться пособиями, одной из основных форм поддержки должен стать социальный контракт, заявила вице-спикер Совета Федерации Помощь властей многодетным семьям не должна ограничиваться пособиями, одной из основных форм поддержки должен стать социальный контракт, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова , комментируя законопроект, предоставляющий многодетным семьям дополнительные возможности на заключение соцконтракта.

Социальный контракт – это договор между гражданином и органом соцзащиты, содержащий взаимные обязательства. В его рамках государство будет предоставлять семьям регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействовать в трудоустройстве или открытии своего дела. Накануне Карелова, а также сенаторы Инна Святенко Елена Бибикова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают предоставить многодетным семьям право заключать социальные контракты вне зависимости от их дохода. Сейчас получать такую помощь могут только те, чей доход ниже прожиточного минимума региона.

"Помощь не должна ограничиваться выплатой пособий и компенсаций. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что необходимо проводить активную последовательную работу по стимулированию рождаемости, оказывать поддержку семьям, в первую очередь многодетным, на федеральном и региональном уровнях. Социальный контракт должен стать одной из основных форм такой поддержки", - сказала Карелова РИА Новости.

Вместе с тем, отметила она, только в нескольких субъектах РФ социальный контракт реализуется в полной мере.

"Необходимо совершенствовать практику применения социального контракта, повысить его эффективность и распространить на всей территории страны", - подчеркнула сенатор.