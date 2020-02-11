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В Совфеде рассказали о значении введения соцконтракта для многодетных
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РИА Новости

В Совфеде рассказали о значении введения соцконтракта для многодетных

10:34 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Помощь властей многодетным семьям не должна ограничиваться пособиями, одной из основных форм поддержки должен стать социальный контракт, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, комментируя законопроект, предоставляющий многодетным семьям дополнительные возможности на заключение соцконтракта.
Социальный контракт – это договор между гражданином и органом соцзащиты, содержащий взаимные обязательства. В его рамках государство будет предоставлять семьям регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействовать в трудоустройстве или открытии своего дела. Накануне Карелова, а также сенаторы Инна Святенко и Елена Бибикова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают предоставить многодетным семьям право заключать социальные контракты вне зависимости от их дохода. Сейчас получать такую помощь могут только те, чей доход ниже прожиточного минимума региона.
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"Помощь не должна ограничиваться выплатой пособий и компенсаций. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что необходимо проводить активную последовательную работу по стимулированию рождаемости, оказывать поддержку семьям, в первую очередь многодетным, на федеральном и региональном уровнях. Социальный контракт должен стать одной из основных форм такой поддержки", - сказала Карелова РИА Новости.
Вместе с тем, отметила она, только в нескольких субъектах РФ социальный контракт реализуется в полной мере.
"Необходимо совершенствовать практику применения социального контракта, повысить его эффективность и распространить на всей территории страны", - подчеркнула сенатор.
По ее словам, предусмотренные законопроектом изменения позволят семьям, имеющим трех и более детей, в том числе и тем, чей доход незначительно превышает величину прожиточного минимума, заключать социальный контракт и собственными усилиями при поддержке государства преодолеть трудную жизненную ситуацию.
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