Индия намерена одобрить сделку по покупке военных вертолетов в США

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Власти Власти Индии намерены одобрить заключение сделки на приобретение военных вертолетов у американской фирмы Lockheed Martin, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник в министерстве обороны.

"Это сделка между правительствами, она близка", - сказал источник в отрасли.

Ожидается, что правительственный комитет по безопасности ближайшие две недели официально одобрит закупку 24 вертолетов MH-60R Seahawk для индийских ВМС.

Телеканал отмечает, что решение по закупке вертолетов принято незадолго до намеченного на 24-25 февраля первого официального визита президента США Дональда Трампа в Индию.

Госдепартамент США в прошлом году одобрил продажу Индии вертолетов вместе с радарами, торпедами и 10 ракетами AGM-114 Hellfire. Решение по этой сделке было принять после принятия администрацией Трампа плана "Покупай американское", который ослабил ограничения на продажи оружия с целью укрепления оборонной промышленности США и создания рабочих мест.