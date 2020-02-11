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Индия намерена одобрить сделку по покупке военных вертолетов в США
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РИА Новости

Индия намерена одобрить сделку по покупке военных вертолетов в США

10:00 11.02.2020
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© Flickr / U.S. Pacific FleetВертолет MH-60
Вертолет MH-60
© Flickr / U.S. Pacific Fleet
Вертолет MH-60. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Власти Индии намерены одобрить заключение сделки на приобретение военных вертолетов у американской фирмы Lockheed Martin, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник в министерстве обороны.
"Это сделка между правительствами, она близка", - сказал источник в отрасли.
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Ожидается, что правительственный комитет по безопасности ближайшие две недели официально одобрит закупку 24 вертолетов MH-60R Seahawk для индийских ВМС.
Телеканал отмечает, что решение по закупке вертолетов принято незадолго до намеченного на 24-25 февраля первого официального визита президента США Дональда Трампа в Индию.
Госдепартамент США в прошлом году одобрил продажу Индии вертолетов вместе с радарами, торпедами и 10 ракетами AGM-114 Hellfire. Решение по этой сделке было принять после принятия администрацией Трампа плана "Покупай американское", который ослабил ограничения на продажи оружия с целью укрепления оборонной промышленности США и создания рабочих мест.
Телеканал отмечает, что с 2007 года Индия потратила уже 17 миллиардов долларов на закупки оружия у Вашингтона.
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