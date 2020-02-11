В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец досмотрового комплекса, который сможет скрытно обнаруживать опасные объекты и запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Комплекс разработан в НИИ Дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в "РТИ"). Впервые его покажут на международном форуме "Технологии безопасности", который пройдет в Москве с 11 по 13 февраля.

"Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по разведывательно-информационным системам АО "РТИ" Кирилла Макарова.

Комплекс в двухчастотном режиме достоверно обнаруживает оружие, наркотические и взрывчатые вещества. При помощи искусственного интеллекта он может определять и различать по типам потенциально опасные объекты. В "РТИ" отметили, что проникающая способность излучения и конструкционные особенности комплекса позволяют "размещать все элементы за стенами коридоров".

Применяемые технологии смогут достоверно определять координаты потенциально опасных объектов, различать их под одеждой, а также идентифицировать запрещенные вещества. В компании подчеркнули, что процесс досмотра будет не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем, использующих рентгеновское излучение.