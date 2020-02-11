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В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
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РИА Новости

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

09:34 11.02.2020 (обновлено: 13:02 11.02.2020)
10502
© Фото : РТИОпытный образец досмотрового комплекса, созданный компанией "РТИ"
Опытный образец досмотрового комплекса, созданный компанией РТИ
© Фото : РТИ
Опытный образец досмотрового комплекса, созданный компанией "РТИ"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец досмотрового комплекса, который сможет скрытно обнаруживать опасные объекты и запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Комплекс разработан в НИИ Дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в "РТИ"). Впервые его покажут на международном форуме "Технологии безопасности", который пройдет в Москве с 11 по 13 февраля.

"Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по разведывательно-информационным системам АО "РТИ" Кирилла Макарова.

Комплекс в двухчастотном режиме достоверно обнаруживает оружие, наркотические и взрывчатые вещества. При помощи искусственного интеллекта он может определять и различать по типам потенциально опасные объекты. В "РТИ" отметили, что проникающая способность излучения и конструкционные особенности комплекса позволяют "размещать все элементы за стенами коридоров".
Применяемые технологии смогут достоверно определять координаты потенциально опасных объектов, различать их под одеждой, а также идентифицировать запрещенные вещества. В компании подчеркнули, что процесс досмотра будет не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем, использующих рентгеновское излучение.
О разработке такого комплекса Макаров, занимающий также пост гендиректора НИИДАР, рассказал в прошлогоднем интервью РИА Новости. Тогда он, помимо всего прочего, сообщил, что у новой разработки намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем, и она "практически не влияет на человека".
Агенты службы транспортной безопасности в международном аэропорту Ньюарк Либерти
15 февраля 2019, 00:37Туризм
Эксперты рассказали, как быстрее пройти проверку безопасности в аэропорту
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НИИ Дальней радиосвязиКирилл МакаровМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Хорошо.
11 февраля, 10:25
Стас Титов
1800001
Поддерживаю!
11 февраля, 11:22
Сергей Новиков
1500000
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