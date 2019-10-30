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РИА Новости

Кирилл Макаров: обнаружим любую МБР, и агрессора настигнет ответный удар

10:00 30.10.2019 (обновлено: 10:02 30.10.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой "НПК "НИИДАР"Генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" Кирилл Макаров
Генеральный директор НПК Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров
© Фото предоставлено пресс-службой "НПК "НИИДАР"
Уже сегодня сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России позволяет обнаружить любую межконтинентальную баллистическую ракету, однако возможности СПРН постоянно совершенствуются – строятся новые станции, модернизируются существующие, разрабатываются перспективные системы обнаружения.
Генеральный директор НПК Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по строительству загоризонтных РЛС нового поколения "Контейнер", о модернизации единственного радиооптического комплекса распознавания космических объектов "Крона", а также о продлении сроков службы станций типа "Воронеж".
— Кирилл Владимирович, расскажите об основных направлениях деятельности института.
— Мы традиционно занимаемся образцами вооружений для технической основы системы воздушно-космической обороны и СПРН. Последние наши разработки это дециметровые станции высокой заводской готовности. При распаде СССР часть станций СПРН осталась за границей, была уничтожена, и нам нужно было срочно восстанавливать сплошное радиолокационное поле по периметру границ РФ для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет, поэтому было принято решение о разработке новых станций. Они разрабатываются в метровом диапазоне, ими занимается РТИ имени академика Минца, и дециметровом — наш институт дальней радиосвязи. Первый пилотный проект – это станция метрового диапазона в Лехтуси, а дальше пошла серия станций, в том числе нашей разработки.
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Второе наше направление – это станции загоризонтного обнаружения. Это направление идет еще из Советского Союза, где создавались такие станции, как "Дуга". Они предназначались для обнаружения баллистических ракет, но сделать это было сложно, потому что станция получала информацию после третьего отражения от ионосферы. Сейчас, учитывая тот задел, мы создаем семейство загоризонтных РЛС типа "Контейнер". Первая станция прошла предварительные испытания и находится на государственных испытаниях, мы надеемся, что до конца 2019 года первый "Контейнер" будет передан Вооруженным силам.
Мы создаем станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа "Подсолнух". Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях – на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике. Кроме того, мы занимаемся разработками новых направлений – это радиофотоника и связанные с ней технологии, а также терагерцовое излучение.
— Какие типы целей может обнаруживать РЛС "Контейнер"?
— Новая РЛС "Контейнер" предназначена для обнаружения всех типов аэродинамических целей. К ним относятся самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты и так далее. Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы. Но у этой РЛС есть так называемая мертвая зона. Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны, это позволяет находиться станции в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств.
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— Сколько всего таких станций планируется?
— Вообще, их планируется четыре. Первая на западе, вторая на востоке. Кроме того, планируется создание станций для северо-западного и южного направлений.
— Последние заявления США вынуждают Россию реагировать адекватно. Я имею в виду космические угрозы. В настоящее время работает радиооптический комплекс распознавания космических объектов "Крона". Будет ли он модернизирован? Или, быть может, появится что-то новое на его замену?
— Контролем космического пространства занимается не только "Крона", а все РЛС высокой заводской готовности — что станции нашей разработки, что РЛС разработки РТИ имени Минца. Но "Крона" — это более детальный мониторинг космического пространства. Она находится на боевом дежурстве, проводится ее модернизация, она постоянно контролирует космическое пространство и при помощи нее ведется каталог космических объектов.
— Уже неоднократно сообщалось, что сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении практически воссоздано. Расскажите об этом поподробнее. Что это значит?
— Мы должны понимать, что это поле существует для обнаружения межконтинентальных ракет. Это те ракеты, которые есть и у нас, и у наших партнеров в шахтных установках или на подводных лодках. На сегодня такое поле создано, и оно замкнуто, но задача была поставлена верховным главнокомандующим создать двухдиапазонное поле – метровое и дециметровое. На сегодняшний день есть участки метрового поля, есть – дециметрового. А сейчас для того, чтобы осуществить полное перекрытие, мы создаем свою станцию в Мурманске, а РТИ имени Минца завершает создание станции в Воркуте. Но существующее ныне радиолокационное поле, это должны знать все наши партнеры, обнаружит любую межконтинентальную баллистическую ракету, и агрессора настигнет ответный удар.
— На сколько лет вперед вы оцените потенциал РЛС типа "Воронеж"? Сколько лет они смогут удовлетворять потребностям военных по своим ТТХ?
— Согласно руководящим документам, срок службы станции 10 лет. Но это не значит, что через 10 лет те миллиарды, которые были затрачены на их создание, уйдут в песок и они перестанут жить. Постоянно проводится модернизация. Первой станции в Лехтуси был продлен срок службы на пять лет. Максимальный срок службы этих станций, заложенный конструкторами, около 25 лет. Потом нужно будет создавать РЛС по новой технологии, потому что поменяются средства воздушно-космического нападения, их тактика и так далее. Мы к этому идем. Мы в каждой станции вводим новые элементы, что в перспективе позволит создать принципиально новую систему. Уже сейчас каждая станция не похожа на предыдущую.
— У вас на сайте есть несколько интересных проектов, в частности, "Подсолнух-Э" и "Лагуна". Есть ли заказчики на них?
— Есть часть стран, которые заинтересованы в приобретении таких комплексов. Но конкретных заказов пока нет. Мы думаем, что в течение двух лет мы на какие-то контракты выйдем.
— Работаете ли вы в направлении малых РЛС?
— Мы работаем над определенной станцией для обнаружения низколетящих целей, в числе которых дроны, способные нести угрозу.
— Сможет ли такая станция обнаруживать самодельные беспилотники, которые не может засечь РЛС системы противовоздушной обороны?
— Мы никогда не специализировались на создании РЛС обнаружения аэродинамических целей по каким-либо сигналам, этим занимается радиотехническая разведка. Мы занимаемся радиолокационной разведкой. Любой материал имеет эффективную поверхность рассеивания, пусть он деревянный, пусть пластиковый. То, что мы делаем, позволит обнаруживать в том числе и такие беспилотники.
— Как обстоит вопрос с импортозамещением, учитывая критически важные сферы, в которых работает ваша продукция?
— Это серьезный вопрос для всех предприятий, которые работают в сфере гособоронзаказа. Мы занимаемся этим. Что-то мы можем замещать, это в районе 70 процентов, но что-то мы пока заместить не можем. Тем не менее, в соответствии с федеральной программой имортозамещения, институт пытается перейти на отечественное оборудование.
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— Когда будет осуществлен переход на сто процентное применение отечественной продукции?
— Трудно поставить какой-то рубеж, мы делаем для этого все возможное.
— Что предпринимаете в рамках диверсификации?
— Наш институт всю жизнь занимался созданием частей систем вооружений для армии. Это наша основная работа. Но если рассматривать то, что мы делаем для гражданского рынка, то это, к примеру, посадочный локатор, который может применяться на различных аэродромах. Сейчас, как я уже упоминал, мы в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона. В рамках этой работы мы пытаемся создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещенные к провозу предметы, в том числе взрывчатые вещества, оружие, которые пытается пронести человек куда-либо. Сейчас в аэропортах и на железнодорожных вокзалах стоят подобные комплексы, но они используют рентгеновское излучение, которое влияет на человека. А создаваемый комплекс практически не влияет на человека. Кроме того, он устанавливается скрытно, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем. Но это пока только разработка. У нас есть лабораторная установка, до конца года попытаемся привести ее в демонстрационное исполнение, чтобы предлагать заказчикам.
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Кирилл МакаровИнтервью - АвторыВ мире
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