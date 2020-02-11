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Власти Китая призвали население разумно использовать маски
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РИА Новости

Власти Китая призвали население разумно использовать маски

09:17 11.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Власти Китая в условиях распространения коронавируса и очевидной нехватки на рынке защитных масок обещают в скором времени возобновить их производство на полную мощность, но при этом призывают население не заниматься ненужным накопительством, заявил на пресс-конференции во вторник глава отдела социального развития государственного комитета по развитию и реформам КНР Оу Сяоли.
"Необходимо сделать все возможное, чтобы свети к минимуму напрасные расходы, так как при использовании масок все еще присутствуют некоторые неразумные и ненаучные явления, и есть еще много возможностей для повышения эффективности использования", - сообщил Оу Сяоли.
По его словам, все ведомства сферы здравоохранения в настоящий момент занимаются активной пропагандой того, как эффективно и рационально использовать маски, призывают использовать их только при необходимости, в случаях, рекомендованных специалистами, чтобы избежать ненужных растрат.
"Когда чего-то не хватает, некоторые люди начинают сильно волноваться, заниматься ненужным накопительством, делать запасы, возможно, некоторые из вас еще помнят, что во время эпидемии атипичной пневмонии люди активно скупали соль, а сейчас это кажется смешным", - сказал чиновник.
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"Сейчас то же самое, потому что это излишнее накопление только больше усугубляет проблему. Работа предприятий возобновляется, постепенно производство масок будет увеличиваться, я полагаю, что нехватка масок будет сокращаться, поэтому я призываю всех не копить маски", - заявил он.
Оу Сяоли подчеркнул, что "у масок есть срок годности, и нет никакого смысла их копить, так как при его истечении они будут просто непригодны для использования, и это лишние траты".
"Я рекомендую тем, кто уже запасся масками, отдать их друзьям и родственникам, пусть они почувствуют вашу заботу", - отметил он.
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