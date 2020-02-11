В Казахстане рассказали, когда может пройти министерская встреча ОПЕК+

НУР-СУЛТАН, 11 фев - РИА Новости. Министерская встреча Министерская встреча ОПЕК + может состояться в конце февраля-начале марта, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что ОПЕК+ обсуждает перенос встречи, которая планируется на 6 марта, на более ранний срок на фоне ситуации в Китае с коронавирусом, но окончательного решения еще нет.

"Конец февраля или начало марта", - сказал Ногаев в кулуарах заседания правительства во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.