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В Казахстане рассказали, когда может пройти министерская встреча ОПЕК+
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РИА Новости

В Казахстане рассказали, когда может пройти министерская встреча ОПЕК+

07:17 11.02.2020 (обновлено: 07:26 11.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип ОПЕК. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 фев - РИА Новости. Министерская встреча ОПЕК+ может состояться в конце февраля-начале марта, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что ОПЕК+ обсуждает перенос встречи, которая планируется на 6 марта, на более ранний срок на фоне ситуации в Китае с коронавирусом, но окончательного решения еще нет.
"Конец февраля или начало марта", - сказал Ногаев в кулуарах заседания правительства во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр отметил, что разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК, который известил, что "планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки".
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