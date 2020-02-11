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Среди заболевших в Китае пневмонией нет граждан Казахстана
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РИА Новости

Среди заболевших в Китае пневмонией нет граждан Казахстана

07:09 11.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМедики у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
Медики у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
НУР-СУЛТАН, 11 фев – РИА Новости. Казахстанцев среди заболевших на территории Китая пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, нет, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
"По имеющейся у посольства Республики Казахстан в КНР информации, по состоянию на 11 февраля 2020 года среди заболевших на территории КНР пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, казахстанских граждан нет", - сказал он на заседании правительства во вторник.
Он также подтвердил, что в результате достигнутых договоренностей с китайской стороной рейсом авиакомпании "Эйр-Астана" 11 февраля 217 граждан республики были доставлены в Нур-Султан. "Еще 145 казахстанцев будут вывезены 12 февраля 2020 года", - добавил он.
Глава МИД проинформировал, что по просьбе китайской стороны рейсом "Эйр Астана" от 10 февраля из Казахстана в КНР отправлены 43 гражданина КНР и транспортирована первая часть некоммерческого груза посольства Китая и генерального консульства КНР в Алма-Ате массой шесть тонн. Вторая часть груза (четыре тонны) будет вывезена рейсом от 12 февраля.
По данным МИД, на территории Китая после эвакуации 10 и 12 февраля останутся 352 гражданина Казахстана, в том числе сотрудники и члены семей загранучреждений.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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