Среди заболевших в Китае пневмонией нет граждан Казахстана

НУР-СУЛТАН, 11 фев – РИА Новости. Казахстанцев среди заболевших на территории Казахстанцев среди заболевших на территории Китая пневмонией, вызванной новым типом коронавируса , нет, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

"По имеющейся у посольства Республики Казахстан в КНР информации, по состоянию на 11 февраля 2020 года среди заболевших на территории КНР пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, казахстанских граждан нет", - сказал он на заседании правительства во вторник.

Он также подтвердил, что в результате достигнутых договоренностей с китайской стороной рейсом авиакомпании "Эйр-Астана" 11 февраля 217 граждан республики были доставлены в Нур-Султан. "Еще 145 казахстанцев будут вывезены 12 февраля 2020 года", - добавил он.

Глава МИД проинформировал, что по просьбе китайской стороны рейсом "Эйр Астана" от 10 февраля из Казахстана в КНР отправлены 43 гражданина КНР и транспортирована первая часть некоммерческого груза посольства Китая и генерального консульства КНР в Алма-Ате массой шесть тонн. Вторая часть груза (четыре тонны) будет вывезена рейсом от 12 февраля.

По данным МИД, на территории Китая после эвакуации 10 и 12 февраля останутся 352 гражданина Казахстана, в том числе сотрудники и члены семей загранучреждений.